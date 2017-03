Hội An lọt top bốn thành phố có dòng kênh nổi tiếng nhất thế giới

Phố cổ Hội An vừa lọt top 4 thành phố có dòng kênh nổi tiếng nhất thế giới

Thông tin vừa được Trung tâm Văn hóa - thể thao và du lịch TP Hội An xác nhận. Theo trang mạng nói trên, các dòng kênh chạy qua các thành phố được mô tả là những con kênh nhỏ, là tuyến đường thủy có vai trò kết nối từ các dòng chảy từ các đại dương rộng lớn đến các thành phố. Những thành phố có dòng kênh chảy qua thường được ví như phiên bản của Venice - thành phố bên dòng kênh nổi tiếng ở Ý, như cách người ta thường nói “Venice của…”. Tuy nhiên, mỗi thành phố có dòng kênh nổi tiếng khắp thế giới đều có vẻ đẹp và những câu chuyện lịch sử, văn hóa riêng, rất đáng để đến tham quan.

Trong danh sách top 10 thành phố có dòng kênh nổi tiếng nhất thế giới, Hội An đứng ở vị trí thứ 4 sau Venice (Áo), Amsterdam (Hà Lan) và Bruges (Bỉ). Bài viết về những thành phố có dòng kênh nổi tiếng nhất thế giới của trang mạng Touropia mô tả: “Hội An là một cảng thị nhỏ đã trở thành một điểm đến du lịch nổi tiếng ở vùng duyên hải Việt Nam. Trước đó, Hội An từng là một thương cảng quốc tế từ thế kỷ 16, cho đến khi các thuyền buôn chuyển hướng cập cảng biển Đà Nẵng. Trung tâm của thành phố là những khu phố cổ. Và thỉnh thoảng, du khách thế giới vẫn ví thành phố này như là “Venice của Việt Nam” bởi đặc trưng dòng kênh chia đôi bờ phố cổ”.

*Chùm ảnh phố cổ Hội An bên bờ sông Hoài

Được biết, dòng nước chia đôi bờ trung tâm phố cổ Hội An là nhánh nhỏ của hạ lưu sông Thu Bồn (Quảng Nam) thường gọi là sông Hoài.

* Top 10 thành phố có dòng kênh nổi tiếng nhất thế giới theo bình chọn của Touropia 1/ Venice, Ý

2/ Amsterdam, Hà Lan

3/ Bruges, Bỉ

4/ Hội An, Việt Nam

5/ Kênh đào Panama

6/ Tô Châu, Trung Quốc

7/ Nan Madol, quần đảo Micronesia

8/ Bangkok, Thái Lan

9/ Alappuzha, Ấn Độ

10/ Stockholm, Thụy Điển

Theo Khánh Hiền (Dân trí)