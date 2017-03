Hướng dẫn viên quỵt vé phố cổ

Trưa 11-1, Thượng tá Đinh Xuân Nghĩ (Trưởng Công an TP Hội An) cho biết cơ quan Công an phường Minh An đang tạm giữ thẻ hành nghề hướng dẫn viên (HDV) du lịch của anh Lê Trung Quang (số thẻ 148151371) để tiếp tục xử lý hành chính. “Trong sáng nay, mặc dù phía cơ quan chức năng đã gọi điện thoại yêu cầu anh Quang đến làm việc nhưng người này đã không bắt máy” - Thượng tá Nghĩ nói.

Không mua vé, chửi cán bộ

Theo đó, tối 10-1, anh Quang dẫn tám người Hàn Quốc đi tham quan ở khu phố cổ Hội An nhưng không chịu mua vé. Khi anh Quang đang dẫn du khách đi mua sắm, vui chơi thì anh bị Đội Quy tắc đô thị TP Hội An kiểm tra và phát hiện ra hành vi trốn vé. Không những không thấy sai, anh Quang lại còn dùng lời lẽ thô tục chửi bới Đội Quy tắc đô thị.

Tổ tuần tra đã gọi điện thoại đến cơ quan Công an phường Minh An nhờ phối hợp giúp đỡ. Lúc này, anh Quang bỏ chạy và vấp ngã. Thế nhưng anh này lại bảo mình bị đánh. “Cơ quan công an đã mời anh Quang về để làm việc, tuy nhiên anh này không hợp tác nên phường đã tạm giữ thẻ hành nghề và yêu cầu anh đến làm việc” - ông Nghĩ thông tin.

Liên quan đến việc HDV không mua vé cho khách, chiều 11-1, bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP Hội An, cho biết hiện nay trên địa bàn đã có 11 trạm bán vé tham quan cho du khách với giá vé phù hợp. Thế nhưng hằng năm đơn vị vẫn thất thoát doanh thu vô cùng lớn. Khách tham quan chủ yếu vào buổi tối (gấp ba lần ban ngày), HDV của các công ty lại cố ý né mua vé để thu lợi nhuận nên rất khó quản lý.



Khách tham quan phố cổ Hội An bằng xe xích lô. Ảnh: LP



Hàng ngàn vi phạm

Thống kê từ văn phòng hướng dẫn tham quan đô thị cổ Hội An, từ đầu năm đến nay đã có gần 900.000 lượt khách tham quan phố cổ. Trong đó, có đến hơn ngàn lượt HDV người ngoài địa phương không mua vé cho khách khi đến tham quan (mỗi vé giá 120.000 đồng). Số vé thất thoát tính từ đầu năm đến nay đã vượt lên con số 25.000 vé gây thất thoát với số tiền rất lớn. Chỉ từ ngày 1 đến 11-1, Đội Kiểm tra liên ngành thương mại - dịch vụ - du lịch TP Hội An đã phát hiện và xử lý gần 900 trường hợp HDV vi phạm việc trốn mua vé.

Theo ông Ngô Thông (Đội trưởng Đội Quy tắc đô thị TP Hội An), đơn vị đã xử phạt hành chính hàng chục trường hợp HDV không mua vé hoặc mua thiếu vé cho khách du lịch. Tổng số tiền phạt đối với ba trường hợp gần đây nhất là gần 16 triệu đồng. Mức phạt cao nhất từ trước đến nay với một trường hợp vi phạm là 6 triệu đồng. Ngoài ra, có nhiều trường hợp bị cảnh cáo, nhắc nhở. Tuy nhiên cũng vì nhiều nguyên nhân khác nhau chủ quan lẫn khách quan mà đến nay vẫn chưa thể giảm được số lượt trốn vé ở khu du lịch phố cổ Hội An.

“Ngoài chuyện các HDV vi phạm thì nhiều công ty lữ hành cũng chưa ý thức hoặc cố tình né việc mua vé tham quan cho khách. Cái khó nữa là lực lượng kiểm tra còn thiếu trong khi việc né mua vé lại rất tinh vi. Tình trạng trốn vé này hiện chưa thể kiểm soát triệt để…” - ông Thông chia sẻ.