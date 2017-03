Ông Haike Manning, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, cho biết: “Số khách du lịch từ Việt Nam tới New Zealand hiện đang tăng trong những năm gần đây. Jennifer Phạm sẽ mang lại sự ủng hộ tuyệt vời cho New Zealand tại Việt Nam”. Jennifer Phạm sẽ có chuyến du lịch trải nghiệm New Zealand và sẽ chia sẻ với công chúng Việt Nam những câu chuyện New Zealand của chính cô sau mỗi chuyến đi.

Q.TRANG