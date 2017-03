Ngắm TP.HCM từ thủy phi cơ

“Giao giám đốc Sở GTVT phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét kiến nghị mở dịch vụ thủy phi cơ phục vụ du lịch ngắm cảnh ở TP.HCM” - ngày 13-4, tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho biết.

Trước đó, Công ty Cổ phần Hàng không Hải Âu đề xuất được mở tuyến bay ngắm cảnh ở TP.HCM. Lộ trình bắt đầu từ sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) bay về bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh). Từ đây, thủy phi cơ bay xuôi sông Sài Gòn về trung tâm thành phố (quận 1) để đến cầu Phú Mỹ (nối quận 2 và quận 7). Sau đó tiếp tục bay về bán đảo Thủ Thiêm (quận 2) và đáp xuống rừng ngập mặn Cần Giờ để hành khách tham quan. Cuối cùng thủy phi cơ sẽ đón khách bay trở về Tân Sơn Nhất theo hành trình cũ.

Chiếc thủy phi cơ của hãng hàng không Hải Âu đậu ở sân bay Nội bài. Ảnh: Công ty Hải Âu

“Về lâu dài, Công ty Hải Âu mong muốn được lập cơ sở khai thác trên mặt nước hoặc sông hồ lớn tại TP.HCM để dịch vụ này tăng tính hấp dẫn so với các chuyến bay đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất như hiện nay” - Công ty Hải Âu đề xuất trong văn bản gửi TP.HCM.

Thủy phi cơ bắt đầu được Công ty Hải Âu đưa vào khai thác thương mại từ năm 2014 tại vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) với các chuyến bay ngắm cảnh Hà Nội và vịnh Hạ Long. Đầu năm 2015, hãng mở thêm tuyến TP.HCM - Mũi Né (Bình Thuận). Mặc dù giá vé khá cao (trên 5 triệu đồng/lượt) nhưng loại hình du lịch cao cấp này vẫn thu hút được nhiều du khách trong, ngoài nước.

Công ty Hải Âu cũng cho biết đang đặt cơ sở khai thác tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TP.HCM) với ba thủy phi cơ hiện đại, sức chở 12 hành khách/máy bay. Ngoài các điểm đang khai thác, đơn vị cũng xúc tiến mở rộng các tuyến Hà Nội - Ninh Bình (quần thể danh lam thắng cảnh Tràng An); các chuyến bay ngắm Đà Nẵng và vùng lân cận với các điểm như phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, đèo Hải Vân, vịnh Lăng Cô, cố đô Huế… Ngoài ra, công ty cũng đang hoàn tất các thủ tục pháp lý và cơ sở hạ tầng để khai thác các chuyến bay thủy phi cơ du lịch giữa TP.HCM với Cần Thơ và Châu Đốc (An Giang).