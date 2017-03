Nhà thờ đá cổ - Biểu tượng của vùng du lịch Sa Pa

Du khách đến thăm Sa Pa lần đầu bao giờ cũng muốn có một tấm ảnh chụp lưu niệm trước khu nhà thờ này cùng với những bức ảnh khác chụp về phong cảnh ruộng bậc thang tuyệt đẹp được báo chí nước ngoài bình chọn nằm trong top 7 ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới.

Theo lịch sử ghi lại ngay cổng chính nhà thờ Sa Pa: Năm 1902 Hội thừa sai Pa ri (Pháp) đã thành lập giáo xứ Sa Pa và năm 1925 họ cho bắt tay vào xây dựng nhà thờ bằng đá ở Sa Pa. Sau hơn 10 năm xây dựng trong điều kiện có rất nhiều khó khăn , nhất là xa nguồn cung ứng vật liệu nên năm 1935 công trình mới hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng.



Nhà thờ đá cổ là biểu tượng của vùng du lịch Sa Pa

Nhà thờ đá Sa Pa xây chủ yếu bằng đá hoa cương do người thợ tự chế tác từng viên đá nhỏ như viên gạch đất nung một từ những khối đá tự nhiên lấy trên núi, mái nhà thờ lợp ngói thủ công. Công trình tôn giáo này thiết kế kiểu Gô-tíc La Mã quen thuộc của châu Âu cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, trông rất đẹp và thanh thoát.

Nhà thờ Sa Pa có chiều rộng 7,6 mét, chiều dài 39 mét,hai bên thánh giá cao 14 mét, tháp chuông cao 18 mét. Quả chuông được đúc bằng đồng năm 1932 và nặng 300 kg vẫn còn những dòng chữ ghi nơi đúc chuông cùng thời gian hoàn thành chuông.

Nhà thờ đá cổ Sa Pa nằm ở vị trí đẹp nhất thị trấn du lịch Sa Pa do lưng dựa vào núi Hàm Rồng, cổng nhà thờ nhìn về hướng mặt trời mọc. Đây là một trong những điểm hấp dẫn du khách nhất mỗi khi tới thăm “Thành phố trong sương”.

Do ảnh hưởng của chiến tranh nên nhà thờ Sa Pa bị tàn phá nặng nề và nhiều năm liền bị để hoang phế do không có người quản lý. Sau tái lập tỉnh Lào Cai tháng 10-1991, đến năm 1995 nhà thờ đá cổ Sa Pa mới được chính quyền cho phép sửa chữa, khôi phục lại nhà thờ đá cổ Sa Pa để phục vụ bà con giáo dân địa phương tới hành lễ và khách du lịch tới tham quan, khám phá vẻ độc đáo của kiến trúc Go tic La Mã còn ít ỏi ở nơi này.

Phong cảnh nhà thờ đá cổ Sa Pa trong sương sớm đẹp như tranh thủy mặc

Nhà thờ Sa Pa đã tồn tại gần 100 năm và hiện nay là một trong những công trình kiến trúc cổ còn ít ỏi ở vùng du lịch kỳ thú này đang được nhiều du khách xa gần tới Sa Pa xem ngưỡng, chụp ảnh lưu niệm.

Nhà thờ đá cổ Sa Pa nằm trong 5 nhà thờ Công giáo nổi tiếng nhất Việt Nam vì vẻ đẹp kiến trúc và có độ tuổi công trình xây dựng trên dưới 100 năm tuổi.

Theo Phạm Ngọc Triển (Dân trí)