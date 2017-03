Những bảo tàng sex nổi tiếng thế giới

Bảo tàng cơ quan sinh dục ở Iceland



Với tên gọi “Phallological Museum”, bảo tàng tọa lạc ở phía Đông Bắc của Iceland. Đây là bảo tàng duy nhất trên thế giới trưng bày 209 mẫu vật cơ quan sinh dục của loài động vật biển. Mẫu lớn nhất là cơ quan sinh dục của cá nhà táng với kích thước 1.7m, nặng gần 70kg. Mẫu nhỏ nhất là bộ phận sinh dục của chuột Châu Á với kích thước 2 mm và phải xem bằng kính hiển vi. Thời gian mở cửa của bảo tàng chỉ kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm. Theo số liệu thống kê, khoảng 60% du khách tới tham quan là nữ giới.

Bảo tàng sex ở New York, Mỹ

Có tên gọi “Museum of Sex”, đây là bảo tàng tình dục đầu tiên của thành phố New York. Ngay từ ngày đầu ra mắt vào năm 2002, bảo tàng đã nhận không ít ý kiến trái chiều. Tại đây trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật, những hiện vật liên quan tới sex của cả con người và động vật. Đến nay, MoSex đã trở thành điểm thu hút khách nhất New York với bộ sưu tập nổi bật là các tác phẩm đương đại về sex. Bảo tàng quy định chỉ cho khách trên 18 tuổi vào thăm với vé vào cửa giá 17 USD.

Bảo tàng khảo cổ quốc gia ở Napoli, Ý

Một số hiện vật trưng bày trong “mật thất”

Bảo tàng còn có tên gọi "Museo Archeologico Nazionale" được Hoàng tộc Bourbon xây dựng vào cuối thế kỷ 18. Nơi đây có lưu giữ các kỷ vật của Hy Lạp, những bức tượng, tranh về thời kỳ vàng son Ai Cập. Một trong những điểm thu hút khách nhất của bảo tàng chính là tầng “mật thất”. Tại đây trưng bày giới thiệu bức tượng, mô hình sex, tư thế sex từ thời cổ đại. Bảo tàng mở cửa từ 9 giờ sáng tới 19 giờ 30 tối vào tất cả các ngày trong năm với giá vào cửa khoảng 6.5 euro.

Bảo tàng sex ở Paris, Pháp

Một trong số những hình ảnh nhạy cảm trong bảo tàng sex ở Paris

Bảo tàng nằm ngay trong khu phố đèn đỏ của thủ đô nước Pháp. Muse de l'rotisme được xây dựng gồm 7 tầng, mỗi tầng có diện tích gần 100 m2. Nơi đây lưu giữ rất nhiều tác phẩm nghệ thuật liên quan tới sex, các xu hướng và văn hóa sex ở nhiều quốc gia. Bảo tàng phản ánh sự thoải mái của người Pháp khi đề cập đến vấn đề tình dục. Thời gian mở cửa từ 10 giờ sáng tới 2 giờ chiều với giá vé vào cửa 8 Euro/người. Du khách có thể đăng ký nhận vé trên mạng với mức ưu đãi chỉ với 3 euro/người.

Bảo tàng sex ở Matcơva, Nga

Bảo tàng có cái tên rất ý nghĩa: “điểm G” (G Spot). Ngay ngoài cửa bảo tàng có ghi rõ chỉ cho phép du khách trên 18 tuổi tới tham quan. Mức vé vào đây không hề rẻ với giá 500 rúp/người.

Nơi đây trưng bày hơn 3000 hiện vật và các tác phẩm nghệ thuật rất táo bạo về chủ đề sex. Rất nhiều các mẫu vật trưng bày về tư thế sex của nhiều loài động vật. Gian phòng trung tâm với diện tích khoảng 200 m2. Giữa phòng là khu vực đọc sách với nhiều tạp chí liên quan đến vấn đề tình dục.

Theo Việt Hà (Dân trí)