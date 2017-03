Những điểm nên đi du lịch trong năm 2014

Theo tờ báo danh tiếng này, đây là những điểm đến vô cùng độc đáo, có sự thu hút lớn nhờ các yếu tố như có quá khứ đáng nhớ, chuyển mình ấn tượng, những bãi biển hấp dẫn chưa được đám đông khám phá hay sở hữu các di tích thiên nhiên vô cùng kỳ thú....



Theo đó, tỉnh Quảng Bình của Việt Nam được The New York Times đánh giá cao vì sở hữu hang Sơn Đoòng thuộc hàng lớn nhất thế giới với những khối thạch nhũ khổng lồ, những khu rừng rộng lớn với các cây cổ thụ cao tới 30m và nhiều loài động vật quý hiếm... Hiện việc tham quan, khám phá hang Sơn Đoòng giới hạn về số lượng người, chỉ 220 giấy phép/năm. Do đó, The New York Times tư vấn du khách có thể tham quan thêm Động Tú Làn ở ngay cạnh đó để trải nghiệm cảm giác phiêu lưu vô cùng ấn tượng.



Hang Sơn Đoòng ở Quảng Bình, Việt Nam.

Danh sách 52 điểm đến này còn có Cape Town (Nam Phi), Christchurch (New Zealand), North Coast (California, Mỹ), Kenya... Ở khu vực châu Á, Quảng Bình xếp trên nhiều điểm đến hấp dẫn khác như Ishigaki (Nhật Bản), Yogyakarta (Indonesia), Krabi (Thái Lan), Siem Reap (Campuchia).....

Trong danh sách 52 điểm đến năm 2014 của The New York Times, Cape Town của Nam Phi được giới thiệu là một nơi mà du khách có thể trải nghiệm rõ rệt một lối sống vô cùng sáng tạo và tự do. Các tòa nhà tại đây được thiết kế theo đủ mọi trường phái ấn tượng. Năm nay, hàng loạt các cuộc triển lãm kiến trúc, thiết kế được mở ra tại Cape Town, thu hút một lượng lớn khách đam mê kiến trúc trên toàn thế giới. Ngoài ra, Cape Town còn là nơi chứa đựng một quá khứ lịch sự vô cùng hào hùng. Từ nơi đây, du khách có thể nhìn thấy đảo Robben, nơi mà cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã chịu án phạt tù trong vòng 18 năm vì dám đấu tranh thay thế chế độ Apartheid mang lại nền dân chủ tự do cho Nam Phi. Vì vậy, không ít người sẽ đến Cape Town vào năm 2014 để tưởng nhớ lại vị chính khách này.

Cape Town của Nam Phi.

Năm 2014, du khách nên đến Christchurch của New Zealand để có thể tận mắt chứng kiến sự hồi sinh ấn tượng của một thành phố hoang tàn cách đây 3 năm vì động đất. Ngay tại nền đất của nhà thờ cổ ChristChurch được xây dựng từ thế kỷ 19 song bị sập hoàn toàn vào năm 2011, chính quyền địa phương đã cho xây dựng nên một nhà thờ vô cùng đẹp mắt theo thiết kế của kiến trúc sư người Nhật Bản nổi tiếng Shigeru Ban.

Vẻ đẹp của nhà thờ mới ở Christchurch, New Zealand.

Trong chiến tranh thế giới lần thứ 2, thành phố Rotterdam của Hà Lan từng bị đánh bom rất nhiều lần. Chính vì vậy sau nhiều lần cải tạo và xây dựng, ngày nay Rotterdam đã trở thành một thành phố hiện đại với nhiều tòa nhà nguy nga, rộng lớn. Không những thế, nơi đây còn được xem như là trung tâm văn hóa của khu vực châu Âu. Đến Rotterdam, bên cạnh việc được tham quan những công trình ở đây, du khách còn có thể chiêm ngưỡng được cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và chắc chắn không bao giờ quên được bức tranh đầy màu sắc và quyến rũ khi mặt trời bắt đầu ló dạng vào mỗi buổi bình minh.



Thành phố Rotterdam của Hà Lan. Thành phố Rotterdam của Hà Lan.

Fernando de Noronha là một quần đảo gồm 21 đảo và đảo nhỏ ở Đại Tây Dương, 354 km (220 dặm) ngoài khơi bờ biển Brazil. Bất kỳ ai cũng có thể bị mê hoặc bởi những tán cọ đung đưa, cát trắng mịn và nước trong xanh màu ngọc bích của quần đảo nhiệt đới này. Màu nước biển ở Fernando de Noronha mang màu xanh ngọc bích, trong đến nỗi dưới độ sâu 50m du khách vẫn có thể nhìn thấy rõ mọi sinh vật. Quần đảo này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 2001.

Hệ sinh thái biển đa dạng ở Fernando de Noronha.

Thành phố Calgary, Canada vốn được biết rất nổi tiếng với lễ hội cao bồi lớn nhất thế giới (Calgary Stampede), cuộc diễu hành ngoài trời lớn nhất trên hành tinh và vô vàn điều thú vị để du khách khám phá.

Thành phố Calgary, Canada.