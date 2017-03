Những tiệm bánh mỳ Việt được báo nước ngoài ca ngợi

Bánh mỳ phố Huế, Hà Nội

Tiệm bánh này có từ năm 1974 và hết hàng là đóng cửa ngay, bất kể giờ giấc. Ảnh:flickr.

Bánh mỳ kẹp tại số118A phố Huế được phóng viên David Farley, BBC ca ngợi là món ăn "ngon nhất trên đời". Chiếc bánh mỳ ở đây gồm thịt heo lát mỏng, xá xíu, ruốc, pate, ngũ vị hương và bơ. Bên trên là nước sốt thịt cay và rau thơm.

Theo mô tả của anh, ổ bánh này không quá phức tạp nhưng thành phần bên trong đều có vai trò riêng và kết hợp với nhau đầy ăn ý. Cụ thể, ruốc giúp nước sốt được thấm, pate làm mềm bánh trong khi bánh nướng giòn để không bị ỉu giữa thời tiết ẩm.

David Farley cũng chia sẻ đã ăn 15 ổ bánh mỳ ở nhiều tiệm khác nhau trong vòng hai tuần ở Việt Nam. Cuối cùng, anh khẳng định: "Những loại thịt lợn và rau thơm tươi ngon được nhồi trong ổ bánh giòn tan chính là chiếc bánh kẹp kỳ diệu nhất".

Bánh mỳ Phượng, Hội An

Bánh mì Phượng hấp dẫn cả người bản địa và khách quốc tế. Ảnh:tripadvisor.

Bánh mỳ Phượng Hội An là kết quả đầu tiên sau khi bạn gõ dòng chữ "The best banh mi in Vietnam" (có nghĩa Bánh mì ngon nhất ở Việt Nam) trên Google. Món ăn này làm xiêu lòng hai đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain (Mỹ) và Cameron Stach (Canada).

Sau khi thưởng thức, Anthony Bourdain đã phải thốt lên câu "That's a symphony in a sandwich" (Đó là cả một bản giao hưởng trong chiếc bánh) còn Cameron Stauch lại tìm hiểu để chia sẻ mọi người về bí quyết có được ổ bánh ngon như vậy.

Một ổ bánh mỳ Phượng gồm lát thịt lợn thăn nướng mỏng, chả lụa hoặc xúc xích, pate gan béo ngậy, nước sốt đặc biệt và các loại rau húng, mùi, dưa chuột chua ngọt, hành lá... So với nhiều nơi, bánh mỳ ở đây luôn giòn và cứng hơn nhưng khi kết hợp cùng các loại nhân lại tạo hương vị quyến rũ khó quên.

Bánh mỳ vỉa hè Nha Trang

Bánh mỳ ở đây được mô tả như món ăn phù hợp cho bữa sáng hoặc trưa với đủ loại nhân thịt, rau. Ảnh:National Geographic.

Năm 2013, bánh mỳ vỉa hè Nha Trang được tạp chí National Geographic chọn là một trong 11 món ăn đường phố ngon nhất thế giới. Trong bài viết, tờ báo không nêu địa chỉ cụ thể và chỉ đăng hình một tiệm bánh mỳ đặc trưng ở thành phố biển.

Bánh mỳ ở đây đặc ruột, vỏ căng mẩy đầy hấp dẫn. Phần nhân gồm chả lụa, thịt ba chỉ thái mỏng và chút nước sốt cay nồng làm từ cà chua, ớt, nước mắm, mỡ heo và hành tím. Chính loại nước sốt này tạo sự khác biệt và hương vị thơm ngon khó cưỡng. Chỉ cần bánh mì không chấm nước sốt, khách cũng thấy hài lòng.

Bánh mỳ Nguyễn Trãi, Sài Gòn

Những viên chả nướng hấp dẫn là linh hồn của món bánh mỳ này. Ảnh:Saigonamthuc.

Bánh mỳ vỉa hè Nguyễn Trãi, Sài Gòn là cái tên đứng đầu danh sách "12 món ăn đường phố ngon nhất thế giới" do tạp chí du lịch Mỹ Conde' Nast Traveler bầu chọn.

"Những đầu bếp món ăn đường phố thật kỳ diệu, chỉ cần cái xe đẩy và một lò than hay cái chảo dầu là họ đã tạo ra bữa ăn tuyệt vời" là những lời nhận xét ưu ái tạp chí này viết.

Khác với ba tiệm trên, bánh mỳ ở đây sử dụng phần nhân là thịt nướng, dưa chuột, ngò, đồ chua và tương đen. Tất cả đều là những gia vị đặc trưng của Sài Gòn. Trong đó, thịt nướng có mùi thơm sả, mềm ngọt vừa vặn. Tương đen giúp hòa quyện các thành phần tạo nên hương vị hài hòa.

Theo Diệu Huyền (Vnexpress)