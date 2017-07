Nín thở thưởng thức món ăn ... kinh dị

Than hoạt tính được sử dụng phổ biến trong việc sản xuất mỹ phẩm và kem đánh răng bởi khả năng tẩy độc tố và làm sạch của nó. Ngoài ra, than hoạt tính cũng được dùng để chế biến những món ăn bắt mắt từng “làm mưa làm gió” mạng xã hội trong những năm gần đây như pho mát đen, kem đen, bánh than tre…

Giờ đây, một tiệm cà phê ở Melbourne, Úc đã nổi tiếng chỉ trong 5 phút khi kết hợp cá và khoai tây chiên truyền thống với than hoạt tính để tạo nên một món ăn mang tính lịch sử. Ông Ly Nguyen, chủ tiệm cà phê The Long Story Short, một quán cà phê lãng mạn nằm dọc theo bãi biển ở thành phố Melbourne, Úc đã nảy ra một ý tưởng táo bạo khi tạo ra một phiên bản đặc biệt của những món quen thuộc của quán như “burger tráng miệng thần tiên”, “sô-cô-la nóng loằng ngoằng”, và bây giờ là "Cá và khoai tây than hoạt tính".

Thoạt nhìn, nó trông như một cành củi cháy thành than, đen sì, xấu xí nằm gọn lỏn trên dĩa. Mặc cho nhiều ý kiến trái chiều trên các mạng xã hội, món ăn độc đáo này vẫn cực hút khách tại quán.



Ảnh: Long Story Short Cafe facebook



Ảnh: Long Story Short Cafe facebook

“Tôi thích tạo ra những món ăn đặc biệt và chờ đợi những phản hồi từ thực khách đến quán. Một số người cho rằng món ăn của tôi trong như những thứ được lấy ra từ nhà vệ sinh, nhưng sau khi thưởng thức món ăn thì phản ứng của họ hoàn toàn khác”, ông Ly Nguyen nói với phóng viên.



Nhìn vào những bức ảnh chụp món ăn này, ắt hẳn bạn cũng sẽ tự nhủ rằng sẽ không bao giờ đụng đến món ăn “kinh” như vậy. Nhưng những người từng nếm qua món cá than tre này bảo đảm rằng bạn đã bỏ lỡ một món ngon trên đời.



Ảnh: Long Story Short Cafe facebook

Ông Ly Nguyen cho biết, đó là món ăn bán chạy nhất của quán mỗi ngày, những thực khách đến đây thường ăn sạch đĩa thức ăn và khen ngon nức nở và họ cho rằng đó là đĩa cá và khoai tây chiên ngon nhất mà họ từng ăn.