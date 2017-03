Phòng khách sạn và những sự thật khiến du khách 'ngỡ ngàng'

Với câu hỏi “Điều gì chúng ta chưa biết về các phòng khách sạn?”, trang hỏi đáp Quora đã nhận được những phản hồi khá thú vị, thậm chí gây "sốc" từ những người làm việc trong khách sạn cũng như các chuyên gia trong ngành.

Lỗ nhòm trên cửa có thể được dùng để nhìn vào phòng

“Hãy kiểm tra lỗ nhòm trên cánh cửa phòng bạn. Nếu nó trông như không còn nguyên vẹn hay bị ai đó cố tác động vào thì hãy yêu cầu đổi phòng khác,” theo Michael Forrest Jones, Giám đốc Điều hành của chuỗi khách sạn Beechmont Hotels tại Winston-Salem, Bắc Carolina. Lỗ nhòm nhất thiết phải trong để bạn có thể nhìn thấy bên ngoài một cách rõ ràng. Nếu nhìn vào thấy nó không rõ, bị mờ đục chẳng hạn, thì tức là không an toàn.

Nếu lỗ nhòm trông như đã bị ai đó tác động vào thì đó là chỉ dấu cho thấy có thể có camera giấu ở trong. Một ống kính đặt theo chiều ngược lại sẽ cho phép người đứng ngoài nhìn được những gì diễn ra bên trong phòng khách sạn. Để đảm bảo an toàn, Jones khuyến nghị là khách trú ở khách sạn nên nút lỗ nhòm lại bằng cách xoắn một mẩu giấy nhét vào và chỉ gỡ ra khi cần. “Mà nếu có ai đó gõ cửa phòng nhưng bạn lại không nhìn thấy ai qua lỗ nhòm thì chớ mở cửa. Thay vào đó, hãy gọi lễ tân” – Jones đưa ra lời khuyên.

Hãy tránh xa máy pha cà phê và các ly, cốc

Bạn không thể tươi tỉnh nếu không bắt đầu ngày mới bằng một tách cà phê? Hãy bỏ qua ly cà phê trong phòng và tới một quán cà phê gần đó, một số người trên Quora cảnh báo.“Tôi kỹ tính nhất với chiếc máy pha cà phê,” “Đúng là nó trông sạch sẽ, nhưng ai biết được là các khách trước đã dùng nó ra sao? Thử nghĩ xem nếu họ ói mửa vào đó, hay nhét đầu mẩu thuốc lá, hay mẩu chì màu vào thì sao?”, Ken Lim, một cựu quản lý khách sạn ở Chicago, Illinois cho hay. Khu vực này trông có vẻ là nơi sạch sẽ nhất trong phòng khách sạn, nhưng bạn chớ đụng vào các ly thủy tinh uống nước.

Các ly thủy tinh uống nước để cạnh bồn tắm cũng đáng ngờ không kém, Cooper Woods, một tay đam mê du lịch nói. “Các ly nước đó không sạch sẽ như bạn nghĩ đâu. Khá khẩm nhất là (nhân viên dọn phòng) lấy giẻ lau sơ chúng hoặc xối nước lạnh thôi”, Woods cho hay. Woods khuyên chúng ta hãy tự rửa ly bằng xà bông và nước để đảm bảo là chúng sạch trước khi dùng.

Cẩn thận với rận

Nguy cơ có rận khiến cho nơi đặt hành lý tốt nhất lại không phải là nơi bạn nghĩ. “Đừng dùng giá gỗ để đồ” - Jones nói. Ông này đưa ra gợi ý một địa điểm đáng ngạc nhiên để bạn dỡ túi hành lý. “Sau khi kiểm tra sàn nhà tắm và thấy là nó trông sạch sẽ, hãy mở túi đồ của bạn ở đó. Chỗ đó an toàn hơn. Bởi rận rất thích gỗ” – Jones nói. Các giá đựng đồ nếu bằng kim loại thì cũng an toàn, bởi rận không thích nghi được trên kim loại.

Món đồ gì bẩn nhất phòng?

Nhiều khả năng thứ bẩn nhất trong bất kỳ phòng khách sạn tử tế nào sẽ là cái điều khiển TV. Nó qua tay không biết bao người, nhưng hầu như không bao giờ được nhân viên khách sạn lau chùi hết”, người dùng Quora có tên William Payne nói. Ông Payne là một người hưu trí và đi lại thường xuyên, hiện sống tại Houston, Texas, Mỹ. John Leach, một người khác trên Quora, nói rằng một nghiên cứu do Đại học Houston thực hiện hồi 2012 cho thấy các điều khiển TV thường bẩn không kém gì bồn cầu.

Một thứ khác nữa trong phòng khách sạn mà hầu như người khách nào cũng dùng mà không nghĩ ngợi gì là công tắc đèn ở ngay cạnh giường. Trước khi chạm vào hai thứ này, bạn hãy làm sạch một cách nhanh chóng bằng giấy ướt chống khuẩn hoặc hộp xịt diệt khuẩn.

Hãy vẫn cứ nghỉ ngơi một cách thoải mái

Với nguy cơ bị nhòm trộm, bị lây rận hay bị dính vi trùng, vi khuẩn từ chiếc điều khiển TV, rõ ràng khách trú cảm thấy lo lắng. May mắn là công chúng ngày càng nhận thức rõ rệt hơn khiến cho tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn ở nhiều khách sạn đã được nâng lên. Chẳng hạn như chuỗi khách sạn Best Western ở Mỹ nay dùng các gậy siêu cực tím để diệt khuẩn, khử trùng ở các đồ vật. Chuỗi khách sạn này cũng chuyển sang dùng các điều khiển TV chịu nước để có thể lau chùi vệ sinh được tiện lợi hơn.

Nhưng nếu bạn không tin tưởng khách sạn? Hãy trang bị cho mình các giấy ướt diệt khuẩn và các bình xịt diệt khuẩn. Nếu muốn yên tâm hơn nữa thì bạn hãy đi mua máy đo vệ sinh để kiểm tra từng món đồ, như chăn hay điện thoại.

Theo Hà Anh (Dân trí)