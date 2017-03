Du thuyền hai triệu USD: Xài ở Việt Nam có dễ?

Một thương gia người Việt vừa đặt mua chiếc du thuyền hiệu Sunseeker Manhattan 60 (“Kẻ đi tìm mặt trời”) trị giá hơn hai triệu USD (tương đương 32 tỷ đồng Việt Nam), dự kiến sẽ cập cảng Việt Nam vào giữa tháng 5-2008.

“Trùm” của du thuyền Việt Nam

Ông Huỳnh Dư An, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần ôtô Âu Châu (Euro Auto), đại lý độc quyền tại Việt Nam của hãng du thuyền Sunseeker, cho biết phải mất khoảng sáu tháng nhà sản xuất mới có thể lắp ráp và bàn giao sản phẩm.

Theo ông An, ở Việt Nam, “du thuyền” được hiểu theo nghĩa đơn giản là tàu, thuyền nhỏ dùng để đi du lịch. “Tuy nhiên, so với “Kẻ đi tìm mặt trời”, tất cả những du thuyền có ở Việt Nam từ trước tới nay chỉ đáng được gọi là canô đường sông” - ông An nói.

Ông An cho biết băn khoăn lớn nhất của đơn vị nhập khẩu sản phẩm này hiện nay là liệu chủ sở hữu có gặp khó khăn khi đăng ký?

Dễ như đăng ký... canô

Ông Nguyễn Trọng Tường, Phó phòng Tàu biển - Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết chủ sở hữu có thể đăng ký du thuyền là dạng tàu biển hoặc tàu sông, tùy địa bàn sử dụng. Theo quy định, du thuyền Sunseeker nằm trong diện tàu biển loại nhỏ. Vì vậy sẽ được rút gọn một số thủ tục (không phải vào sổ đăng ký tàu biển quốc gia, hồ sơ được miễn một số loại giấy tờ...). Trước khi đăng ký, du thuyền phải được Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn. Chủ du thuyền được quyền đặt tên, chọn cơ quan đăng ký khu vực. Cục Hàng hải sẽ căn cứ vào kích thước, trọng lượng, tầm hoạt động của du thuyền để quyết định thủy thủ đoàn (bao nhiêu người, thuyền trưởng phải có bằng hạng mấy, máy trưởng trình độ ra sao...). Nếu giấy tờ hợp lệ, Cục sẽ cấp giấy chứng nhận trong thời hạn bảy ngày. Ngay cả khi du thuyền chưa đưa về Việt Nam, người chủ cũng đã có thể đi làm thủ tục đăng ký trước. “Văn bản pháp luật đã quy định rõ, dù có giá hai triệu USD hay rẻ tiền thì thủ tục cũng chỉ có vậy” - ông Tường nói.

Ông Võ Duy Thắng, Trưởng ban Đăng ký và tàu biển thuyền viên - Cục Hàng hải Việt Nam, cho biết thêm nếu đăng ký du thuyền thuộc loại tàu biển thì yêu cầu trước tiên là người điều khiển phải có chứng chỉ thuyền trưởng tàu biển. Cục Hàng hải sau khi kiểm định thực tế mới có thể quyết định các vấn đề: bằng lái của thuyền trưởng tối thiểu phải thuộc hạng nào; bằng cấp, chứng chỉ cụ thể của thủy thủ đoàn (thợ máy, thuyền viên...) ra sao.

Manhattan 60 là mẫu du thuyền mới nhất thuộc dòng Flybridge cao cấp của Hãng Sunseeker. Dài chừng 20 m, rộng 5 m, nặng khoảng 27 tấn. Được trang bị hai động cơ diesel có tổng công suất 1.880 sức ngựa, có hệ thống liên lạc hiện đại với radar và máy định vị vệ tinh (GPS). Du thuyền có ba phòng và sáu giường nằm. Nội thất cực kỳ sang trọng: có dàn máy nghe nhạc âm thanh nổi, tivi màn hình phẳng, tủ lạnh, lò sưởi điện, nhà tắm nóng lạnh, nhà vệ sinh sử dụng công nghệ hút chân không (tương tự như trên máy bay)... trong tất cả các phòng. Kích cỡ du thuyền tương đương hai hàng xe ben gồm 16 chiếc xếp chồng lên nhau. Số lượng thủy thủ đoàn tối thiểu phải là bốn người, trong đó hai người lái, hai người phục vụ.