Du xuân Singapore

Đó là các sự kiện: Triển lãm Panorama: Recent Art from Contemporary Asia, triển lãm Art Stage Singapore 2013, hội chợ nghệ thuật đương đại Worlds Apart @ Marina Bay Sands Contemporary Art Fair.

Ngoài ra, nơi đây còn có các hoạt động thú vị khác như: M1 Singapore Fringe Festival, The Ataris: Live in Singapore, Singapore International Bachata & Latin Festival 2013, Big Night Out và Mosaic Music Festival. Hơn nữa, còn có cả những sự kiện vui nhộn dành cho gia đình và trẻ em đang đón chờ du khách đến thưởng thức như KidsFest! 2013 The Gruffalo và KidsFest! 2013 Horrible Histories Live on stage! Barmy Britain. Thông tin chi tiết tại website: www.yoursingapore.com.

A.QUÝ