Đức Phúc sẽ là quán quân Giọng hát Việt 2015?

Bốn thí sinh, ai sẽ đăng quang ngôi vị Quán quân

Đức Phúc sẽ đăng quang với năm lý do sau:

1. Giọng hát ngọt, chất

Chàng sinh viên 18 tuổi đã gây bất ngờ với khán giả khi thể hiện được những kỹ thuật đỉnh cao hiếm có dù chưa trải qua trường lớp đào tạo nào. Những đoạn luyến láy cùng với cách thể hiện đầy cảm xúc đã khiến Đức Phúc nổi lên như một đối thủ đáng gờm trên con đường chinh phục ngôi vị quán quân Giọng hát Việt 2015.

Mặc dù Đức Phúc không chiếm ưu thế về ngoại hình nhưng với giọng hát thiên phú ‘chạm đến trái tim’ người nghe, chàng sinh viên năm 1 của Đại học Xây dựng Hà Nội đã đi vào lòng công chúng bằng chính sự tự nhiên và chân thành.

2. Sự chân thành mộc mạc

Đức Phúc không phải là thí sinh nhỏ tuổi nhất đi đến vòng cuối cùng của Giọng hát Việt suốt ba mùa qua nhưng lại là người kì lạ nhất, thu hút nhất. Em không có ngoại hình đẹp cũng chẳng giỏi vũ đạo hay có nhiều tiết mục dàn dựng công phu (trừ tiết mục hát song ca cùng huấn luyện viên Mỹ Tâm). Phúc chỉ lẳng lặng đứng trên sân khấu, cầm micro và hát. Nhưng dường như chính điều giản dị, mộc mạc, chân thành đó lại là điểm nhấn để Đức Phúc nổi bật giữa dàn thí sinh mùa thứ ba.

Dường như người ta bắt gặp hình ảnh mộc mạc chân tình của Mỹ Tâm trong Đức Phúc hôm nay. Đức Phúc đã thuyết phục được cả 4 chiếc ghế nóng quay lại, và không dừng lại ở đó, cậu bé là người duy nhất khiến cả 4 HLV rời khỏi ghế nóng, sử dụng đủ chiêu trò để lôi kéo em về với đội của mình. Nếu Mỹ Tâm, Tuấn Hưng, Đàm Vĩnh Hưng lên sân khấu thì Thu Phương lại chọn cách... nấp sau ghế nóng chờ mọi "sóng gió" đi qua mới "tung chiêu".

3. Sự hậu thuẫn của "Myta"

Mỹ Tâm là một trong những nữ ca sĩ được nhiều người nể phục trong làng giải trí Việt. Phương châm của Mỹ Tâm, không bao giờ được phát biểu thành lời, song luôn được cô âm thầm khẳng định qua hành động và cư xử, thích sự thoải mái, thích bộc lộ cảm xúc tự nhiên nhất, không cần màu mè hoa lá, sắp đặt hay chuẩn bị.

Không chỉ sở hữu giọng hát truyền cảm, Đức Phúc còn được lượng fan hùng hậu của nữ huấn luyện viên Mỹ Tâm hậu thuẫn. Lượng fan độc quyền của giọng ca “Tóc nâu môi trầm” là bảo chứng cho thí sinh này ở số lượng tin nhắn bầu chọn.



Đức Phúc

4. Sự bùng nổ trong đêm chung kết

Trong đêm chung kết diễn ra vào tối 13-9, Mỹ Tâm cùng Đức Phúc đã khiến cả khán phòng bùng nổ với liên khúc SOS – The winner takes it all – Gimmes! Gimmes! Gimmes! – Money, Money, Money – Voulez Vous. Màn biểu diễn khiến các khán giả của The Voice không thể kìm chế được cảm xúc phấn khích.

Trong phần thể hiện ca khúc 'Yêu xa' của Vũ Cát Tường, Mr. Đàm khen Phúc hát tròn trịa và nam ca sĩ thích Phúc hát nốt cao. Tuấn Hưng nhận xét, Phúc là viên ngọc thô, đã có nhiều tiến bộ nhưng cần thời gian để tỏa sáng.

5. Đức Phúc là nhân tố mới

Đức Phúc là nhân tố mới của chương trình Giọng hát Việt năm nay. Đức Phúc, quân "át chủ bài" của đội Mỹ Tâm lại là một thí sinh chưa qua trường lớp đào tạo về thanh nhạc. Có một quy luật ngầm không khó để nhận ra rằng Giọng hát Việt thường nói không với “người quen” - những ca sĩ đã từng hoạt động tại thị trường âm nhạc hay các cuộc thi khác. Ở mùa giải trước, chẳng hạn Hoàng Tôn và Cát Tường dù rất tài năng nhưng vẫn chịu dừng bước trước Thảo My.

Nếu Tố Ny, Yến Lê nổi bật với bản lĩnh của sự từng trải, thậm chí Tố Ny là “người quen” của Chương trình Giọng hát Việt thì Đức Phúc là một gương mặt dự thi với hình thức "giấu mặt hoàn toàn". “Một chiếc bánh ngon được ăn nhiều lần, người ta biết trước nó ngon nên gọi dù sao cũng không thể thu hút bằng một chiếc bánh lạ lần đầu được ăn và biết nó ngon”.