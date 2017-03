Đức Tuấn đem nhạc kịch đến Bài hát Việt

Memory (trích trong vở Cats), The Phantom of the Opera (trích trong vở nhạc kịch cùng tên), Can’t take my eyes off you (Bob Crewe - Bob Gaudio) và Con mắt còn lại (Trịnh Công Sơn). Bên cạnh đó, Bài hát Việt tháng 12 sẽ giới thiệu chín ca khúc mới: Đêm độc thoại, Về nơi bình yên, Chuyện người đánh cá… với phần biểu diễn của Đinh Mạnh Ninh, Thái Trinh, Y Garia…

Chương trình diễn ra vào 20 giờ ngày 11-12 tại Nhà hát Quân đội (TP.HCM), truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6.

Q.TRANG