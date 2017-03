Đức Tuấn đem nhạc kịch đến phòng trà

Vào tối 31-7, Đức Tuấn sẽ mang đêm nhạc này trở lại tại Phòng trà Không Tên (TP.HCM). Đêm nhạc sẽ có một số bản nhạc lần đầu tiên được Đức Tuấn trình diễn trên sân khấu như The Show Must Go On, Anthem, Every Breath You Take… Diễn cùng Đức Tuấn sẽ là bạn diễn quen thuộc của anh, nữ ca sĩ giọng nữ cao Ngọc Tuyền. Và đặc biệt, Đức Tuấn không chỉ hát mà còn diễn như một diễn viên nhạc kịch thực thụ.

Q.TRANG