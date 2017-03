Đức Tuấn hát cùng ca sĩ opera nổi tiếng thế giới

Hàng loạt giải thưởng xướng tên cô trong đó có giải Grammy dành cho bản thu âm hay nhất (1993), giải “Ngỗng vàng” dành cho ca sĩ Soprano số 1 Italy (1993), Giọng nữ cao xuất sắc Chile (1994), Giải Puccini quốc tế (1998), giải Nghệ sĩ vì hòa bình (2003) của tổ chức Unesco… Lần đầu tới Việt Nam, Sumi Jo cho biết cô muốn đóng góp công sức cùng các nghệ sĩ chủ nhà biểu diễn chào mừng sự kiện 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc. Trong hai đêm hòa nhạc vào 27 và 28-10 tại Cung văn hóa Hữu nghị (Hà Nội), Đức Tuấn và Sumi Jo cùng nhau hát ba ca khúc nổi tiếng thế giới và quen thuộc với đại bộ phận công chúng để mọi người dễ cảm nhận. Chàng ca sĩ sinh năm 1980 cũng solo trích đoạn nhạc kịch nổi tiếng This is the moment và Tình ca của Phạm Duy để giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam.

TUẤN THỊNH