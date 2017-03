Đức Tuấn hoãn live show nhạc kịch của mình

Live show nhạc kịch của ca sĩ Đức Tuấn mang tên On broadway-Music of the night sẽ phải dời đến ngày 29-11 thay vì ngày 29-8 như kế hoạch ban đầu.

Nguyên nhân dời lịch diễn là vì địa điểm Nhà hát TPHCM (nơi diễn ra buổi diễn của ca sĩ Đức Tuấn) phải ưu tiên dành cho các chương trình mừng lễ quốc khánh 2-9. Dù rất muốn live show diễn ra đúng với dự kiến (bởi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, nhất là khi buổi biểu diễn có khá nhiều khách mời nước ngoài) nhưng anh không thể tìm được một điểm diễn phù hợp ngoài Nhà hát TPHCM. Đức Tuấn nói anh rất tiếc khi phải nói lời xin lỗi khán giả, những người quan tâm đến đêm nhạc của anh. Theo T.Tr (NLĐ)