Đức Tuấn về với nhạc đỏ sau 15 năm ca hát

Giải thưởng này là bệ phóng cho chàng sinh viên ĐH Ngoại thương TP.HCM quyết định rẽ theo con đường ca hát chuyên nghiệp.

Sau 15 năm, với con đường âm nhạc đủ đầy và được định danh ở nhiều dòng nhạc như nhạc tiền chiến, nhạc kịch và những ca khúc Phạm Duy; Đức Tuấn lại đột ngột trở về thuở ban đầu với album nhạc đỏ khi thực hiện album Những bài ca không quên và liveshow Bài ca không quên.

Tìm ký ức chiến tranh từ sử sách

. Phóng viên: Là ca sĩ thế hệ 8X sinh sau ngày giải phóng đến năm năm và hoàn toàn không sống trong chiến tranh, vậy khi hát những ca khúc cách mạng, cảm xúc về quá khứ dân tộc trong anh như thế nào?

+ Ca sĩ Đức Tuấn: Âm nhạc luôn có sự tiếp nối thế hệ và chính điều đó làm nên sự bất hủ của những tác phẩm âm nhạc kinh điển, vượt thời gian. Với những người trẻ như tôi, ký ức không nằm đâu xa mà ở trong chính những bài học lịch sử đã học ở trường. Đến giờ tôi vẫn rất thích đọc sách lịch sử như một sở thích, tìm thấy sự tự hào về dân tộc. Điều này giúp ích cho tôi rất nhiều trong việc ca hát.

.Cái khó nhất với anh khi thể hiện những ca khúc cách mạng là gì?

+ Tôi không gặp nhiều khó khăn khi đứng trước một bài hát, cho dù bài đó đã là kinh điển và nhiều nghệ sĩ lớp trước đã thể hiện. Nếu có khó thì đó là cái khó tôi tự rước vào mình. Đó là tôi luôn tìm cách đoán xem khán giả sẽ thích mình hát như thế nào. Nhưng từ cái khó đó, sinh ra một cái khó khác là tôi sẽ hát bài hát này ra sao để không bị so sánh với những tiền bối. Vẫn biết sự so sánh là khó tránh khỏi nhưng tôi luôn tin tưởng vào thẩm mỹ và sự lựa chọn của mình. Tôi là một ca sĩ hát tình ca, bao nhiêu năm nay khán giả đã quen như vậy và lần này tôi sẽ hát nhạc đỏ như những bản tình ca, tất nhiên việc chọn lựa các bài hát cũng theo hướng như vậy.

Ca sĩ Đức Tuấn thực hiện album nhạc đỏ đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của mình. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Đã… bớt hồn nhiên

. Anh đạt giải nhất Tiếng hát truyền hình 15 năm trước nhờ những ca khúc cách mạng, lần này trở lại với những ca khúc cách mạng anh có thấy khác biệt hơn so với thời thi Tiếng hát truyền hình?

+ Tất nhiên là khác nhiều. Ngày đó tôi còn rất trẻ, chưa có nhiều khái niệm về cái riêng biệt, tôi thích bài hát nào thì cứ hát lên như thế, không loại trừ việc chịu ảnh hưởng từ nhiều người khác. Nhưng hồi ấy thì lại được điều mà nhiều người thích ở tôi là sự hồn nhiên.

Bây giờ tôi hát đằm thắm hơn, có chiều sâu hơn, vì tôi nghĩ khán giả của tôi, những người đã theo tôi suốt 15 năm qua họ cũng muốn tôi trưởng thành cả về con người và giọng hát. Còn cảm nhận riêng tôi là niềm vui, niềm tự hào, vì cuối cùng tôi đã có cơ hội để ghi âm và biểu diễn trong một liveshow riêng những bài hát tôi đã yêu thích từ khi còn nhỏ.

. Liveshow Bài ca không quên là sự bắt tay hợp tác giữa anh và Nhà hát Hòa Bình. Nếu không có sự kết hợp này, Đức Tuấn có bao giờ có ý định làm liveshow nhạc đỏ?

+ 10 năm trước, trong chương trình kỷ niệm 20 năm Nhà hát Hòa Bình, tôi đã vinh dự được tham gia hát cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Khi đó tôi vô cùng ấn tượng về cách dàn dựng sân khấu cũng như biên tập bài hát và xây dựng nội dung chương trình Bài ca không quên do đạo diễn Tất My Loan thực hiện. Đến nay, sau 10 năm, cơ duyên lại cho tôi và anh Tất My Loan hợp tác cùng nhau để có chương trình này.

Tôi đã tính đến một album nhạc đỏ từ lâu, năm ngoái tôi có ra một mini-album qua mạng gồm ba bài và không ngờ là rất được khán giả ủng hộ; sau đó tôi giành giải Mai Vàng cho ca sĩ hát nhạc truyền thống cách mạng hay nhất. Hai lý do đó giúp tôi thêm động lực lên kế hoạch chọn bài hát cho một đĩa nhạc cách mạng.

. Xin cám ơn anh.