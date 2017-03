Dừng cấp phép chương trình VTV liên kết với Cát Tiên Sa, BHD

Một tiết mục trong Chương trình Tìm kiếm tài năng Việt Nam- Vietnam Got Talent. (Nguồn: BHD)

Công văn do Thứ trưởng Trương Minh Tuấn ký nêu rõ, trong thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy trong quá trình hoạt động Đài Truyền hình Việt Nam đã để xảy ra một số sai phạm về nội dung thông tin, trong đó có những chương trình do Đài liên kết với đối tác để thực hiện.Những sai phạm tập trung chủ yếu như: thông tin sai sự thật; sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh phản cảm, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam và những sai phạm về quảng cáo.Với những sai phạm trên, cơ quan quản lý nhà nước đã nhắc nhở trực tiếp, bằng văn bản cũng như ở một số trường hợp phải áp dụng xử phạt vi phạm hành chính.Qua rà soát hồ sơ, cơ quan chức năng xác định các chương trình liên kết mắc sai phạm phần lớn tập trung vào các chương trình giải trí, gameshow phát sóng trên kênh VTV3.Đáng chú ý, có nhiều chương trình do đối tác liên kết thực hiện để xảy ra sai phạm lặp đi lặp lại nhiều lần như Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Hạnh Đan (BHD); Công ty trách nhiệm hữu hạn Quảng cáo, tư vấn và tổ chức biểu diễn Cát Tiên Sa.Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định trước mắt sẽ tạm dừng cấp Giấy chứng nhận đăng ký chương trình liên kết cho VTV với hai công ty trên.Việc tạm dừng cấp giấy phép là để Đài Truyền hình Việt Nam tập trung có các biện pháp chấn chỉnh, tăng cường công tác kiểm soát nội dung các chương trình trước khi phát sóng.Theo đó, đối với bốn chương trình mà VTV đã nộp hồ sơ đăng ký liên kết, gồm: Đẹp Việt, Thần tượng âm nhạc Việt Nam, Sáng tạo Việt, Cái lý - Cái tình dự kiến phát sóng trên kênh VTV3 sẽ không được Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét xử lý việc cấp Giấy chứng nhận.Đối với những chương trình mà Giấy chứng nhận đăng ký chương trình liên kết còn hiệu lực, nếu trong thời gian tới để xảy ra các sai phạm, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thu hồi Giấy chứng nhận và có biện pháp xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.Ngoài ra, đối với những chương trình có sai phạm về thủ tục đăng ký liên kết (thực hiện phát sóng các chương trình liên kết khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký liên kết), Bộ cũng sẽ không xem xét, xử lý việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký liên kết cho các chương trình này và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.Đối với những chương trình đăng ký liên kết mà nội dung đăng ký không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam, không vi phạm văn hóa, thuần phong, mỹ tục…, Bộ Thông tin và Truyền thông vẫn tiếp tục xem xét cấp Giấy chứng nhận bình thường.Cũng liên quan tới việc này, ngày 18/3, Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử cũng đã có văn bản số 203/PTTT- TTĐT chính thức trả lời VTV về việc nhà đài có tờ khai đăng ký các chương trình liên kết: Chuyện đêm muộn, Tìm kiếm tài năng châu Á, Khí phách Việt Nam của VTV liên kết với Công ty Truyền thông Dolphin, Công ty Bình Hạnh Đan, Công ty Cổ phần Truyền thông AHC Việt Nam.Theo đó Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử không xử lý hồ sơ để trình Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký liên kết cho các chương trình nêu trên.