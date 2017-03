Đừng để du khách thấy tội nghiệp Việt Nam!

Một vòng thực tế cùng khách quốc tế Đến bản Lát ở Mai Châu, Hòa Bình, chỉ cần bỏ ra khoảng 1 triệu đồng, du khách có thể yêu cầu dân địa phương tổ chức một đêm xòe Thái. Hiện nơi đây có hơn bốn đội xòe Thái cùng hoạt động, cạnh tranh nhau. Tại buổi hội xòe, các chàng trai, cô gái dân tộc Thái chơi nhạc cụ dân tộc và múa hát, uống rượu cần cùng du khách trên một nhà sàn. Rất nhiều du khách quốc tế và cả nội địa từ phương xa đã rất thích thú, xem đây là một hạng mục không thể thiếu khi đến Mai Châu. Trong đêm diễn Sen của nghệ sĩ Linh Nga và Đoàn ca múa nhạc dân tộc Bông Sen vào tháng 10-2011 tại Nhà hát TP.HCM, có khá nhiều khách nước ngoài. Số khách này say mê theo dõi suốt chương trình. Nhiều người đã giận dữ yêu cầu các phóng viên chụp ảnh đứng ngồi lố nhố phía trước sân khấu trật tự cho họ xem rõ. Họ cũng chụp ảnh hăng không kém cánh phóng viên. Theo một số khách ngoại quốc, chương trình này hấp dẫn vì nó hoành tráng, cảnh trí phục trang đẹp, âm nhạc hay các điệu múa đều đậm màu sắc Việt Nam. Nếu có những chương trình như thế, họ sẵn sàng bỏ tiền ra mua vé vào xem. Cuối năm 2010, Công ty Giải trí Xin Chào do hai người Mỹ đầu tư đã cho ra mắt vở xiếc Xin Chào có nội dung về sử Việt, đưa cả võ cổ truyền vào cho thêm phần hấp dẫn và đậm chất Việt Nam. Vở ra đời dựa vào kết quả nghiên cứu thị trường của các nhà đầu tư có thâm niên sống và làm việc tại Việt Nam, về nhu cầu giải trí của khách nước ngoài. Do các khoản chi khác quá cao nên vở diễn chỉ sử dụng được diễn viên hạng thường, có trình độ chuyên môn không cao. Sự hiểu biết về văn hóa Việt Nam của vị đạo diễn - tác giả người Mỹ cũng chưa thấu đáo nên vở còn đôi chỗ trúc trắc. Thêm vào đó, chi phí đầu tư cao làm giá vé của vở khá cao (800.000 đồng/vé) khiến lượng khán giả bị hạn chế… “Với hướng đi đúng, nếu được chăm chút hơn nữa về chuyên môn và củng cố thêm về yếu tố văn hóa lịch sử, chắc chắn vở diễn sẽ hút được khách ngoại...”, giới làm du lịch đã chung nhận định như trên về Xin Chào. ____________________________________________ Theo đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan ở TP.HCM, ở Thái có hai chương trình biểu diễn nghệ thuật chính mà hầu hết các đoàn khách nước ngoài đều đưa vào tour là Siam Niramit ở Bangkok và Fantasea ở Phuket. Trước khi triển khai các chương trình mới, đơn vị tổ chức luôn phải làm việc với Tổng cục Du lịch Thái để tránh trùng lặp nội dung và được hỗ trợ quảng bá đến các công ty lữ hành quốc tế. Các buổi biểu diễn chương trình mới sẵn sàng miễn phí cho du khách thời gian đầu để tạo tiếng vang. Còn theo ông Hyungtaek Hugh Lim, công tác ở Phòng Văn hóa - Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, ở Hàn Quốc có 10 chương trình nghệ thuật đặc trưng dành riêng cho du khách được tổ chức theo lịch định kỳ vào ban đêm lẫn ban ngày.