'Đụng độ' âm thanh ầm ĩ trên Đường sách TP.HCM

Tại thời điểm trên, cuộc giao lưu giữa đọc giả với giáo sư sử học người Mỹ Larry Berman – tác giả quyển sách Điệp viên hoàn hảo viết về ông Phạm Xuân Ẩn – do Công ty First News tổ chức ngay trước gian hàng sách của First News trên đường sách đã bắt đầu được hơn một giờ đồng hồ. Cuộc giao lưu này hiện diện đông đảo khán giả lớn tuổi lẫn trẻ tuổi với cả người nước ngoài và nhiều trí thức tên tuổi như giáo sư Trần Trọng Đăng Đàn…; những người làm tình báo cách mạng cùng thời với ông Phạm Xuân Ẩn như bà Tám Thảo...



Đông đảo đọc giả đến tham dự buổi giao lưu với giáo sư Larry Berman ở gian hàng sách của First News.

Cũng vào thời điểm này, một cuộc giao lưu khác bắt đầu được diễn ra tại cà phê sách Phương Nam cũng nằm trên Đường sách TP.HCM, khá gần sát gian hàng sách First News. Đó là buổi ra mắt quyển sách nấu ăn thứ hai mang tên Ngẫu hứng nướng của giải ba cuộc thi MasterChef Việt Nam mùa đầu tiên Phan Thắng Thái Hòa do Công ty sách Phương Nam tổ chức. Đặt biệt, tác giả quyển sách này đã ra mắt sách với hình thức mới lạ chưa từng thấy ở Việt Nam là cooking show – tức vừa nấu ăn vừa ra mắt sách.



Từ trái qua: ông Nguyễn Văn Phước, điệp báo viên Tám Thảo của nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn, giáo sư Larry Berman.

Để thu hút người đọc, khi mới bắt đầu, phía Phương Nam đã mở nhạc rầm rầm rất lớn. Thêm nữa, với hình thức cooking show cần sự sôi động, tác giả Thái Hòa đã giao lưu rộn ràng với âm lượng micro được ban tổ chức mở lớn át hẳn âm thanh cuộc giao lưu bên Frist News. Sau vài phút bối rối, First News cũngbắt đầu tăng âm lượng lớn không kém Phương Nam. Song tình trạng này khiến cuộc giao lưu mang màu sắc chính trị - lịch sử cần sự thâm trầm bên First News không thể duy trì được.



Cà phê sách Phương Nam cũng tập trung khá đông độc giả với cooking show ra mắt sách Ngẫu hứng nướng của tác giả Phan Thắng Thái Hòa.

Trước tình hình này ông Nguyễn Văn Phước - giám đốc First News đã bước thẳng sang cà phê sách Phương Nam với thái độ rất căng thẳng để trao đổi về vụ việc. Sau vài phút thương lượng cũng căng thẳng, Phương Nam bắt đầu giảm âm lượng, cuộc giao lưu bên Frist News lại có thể bắt đầu nhưng vẫn bị ảnh hưởng phần nào vì âm lượng bên Phương Nam không thể mở nhỏ quá được. Ngược lại, cuộc giao lưu bên cà phê sách Phương Nam cũng vì thế mà bị ảnh hưởng, bớt sôi động đi.



Phan Thắng Thái Hòa (áo đen) đang biểu diễn nấu ăn trong buổi ra mắt quyển sách nấu ăn của mình.

Trong cuộc đụng độ âm thanh này, rõ ràng ai cũng có cái lý, có cái quyền và có cái đúng của mình. Do thế, vấn đề nổi lên ở đây là tại sao có hai cuộc giao lưu được diễn ra khá trùng giờ nhau, tại địa diểm sát gần bên nhau như thế ở trên Đường sách TP.HCM. Điều này cho thấy ban tổ chức Đường sách TP.HCM cần xem xét lại việc đăng ký hoạt động giao lưu, ra mắt sách của các công ty sách có gian hàng tại đây để tránh vụ việc tương tự lại xảy ra lần nữa. Tuy diễn ra khá ngắn ngủi nhưng cuộc đụng độ này đã để lại ấn tượng không hay về văn hóa ở một không gian văn hóa với những ai đã chứng kiến. Và rõ ràng nó gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động, quyền lợi của các công ty sách tại đây.