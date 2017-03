Dựng nhà văn hóa cộng đồng cho người Ơ Đu

(PL)- Ngày 20-2, ông Quang Văn Dậu, Phó Trưởng ban dân tộc miền núi tỉnh Nghệ An, cho biết vừa khởi công xây dựng nhà văn hóa cộng đồng cho tộc người thiểu số Ơ Đu tại bản Văng Môn (xã Nga My, huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An).





Sinh hoạt của dân tộc thiểu số Ơ Đu ở bản Văng Mô. Ảnh: ĐẮC LAM Với tổng kinh phí 600 triệu đồng, nhà văn hóa được xây dựng theo kiểu nhà sàn quay đầu vào núi của người Ơ Đu. Đây cũng là nơi để sinh hoạt cộng đồng và bảo tồn học tiếng Ơ Đu trước nguy cơ thất truyền. Phòng Văn hóa huyện Tương Dương đang tổ chức dạy tiếng cho người Ơ Đu bằng phương pháp các cụ già truyền khẩu cho lớp trẻ. Ơ Đu là một trong những dân tộc ít người nhất Việt Nam (hiện Ơ Đu chỉ có 615 người, sinh sống duy nhất ở huyện Tương Dương). Trước đây người Ơ Đu sinh sống tại tám bản thuộc ba xã bên dòng Nậm Nơn (huyện Tương Dương), nay tất cả đã chuyển ra khu tái định cư ở bản Văng Môn, nhường đất cho lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. Đ.LAM