Dương Khắc Linh hỗ trợ học trò cưng hậu The Voice Kids

Cùng với việc học, Hà My vẫn nuôi dưỡng đam mê ca hát và được gia đình hết sức ủng hộ. Trong vai trò là huấn luyện viên của Hà My trong cuộc thi và là người bố thứ hai của bé, nhạc sĩ Dương Khắc Linh hết sức nâng đỡ và tạo mọi điều kiện để bé có thể phát huy được năng khiếu của mình. Mỗi chọn lựa bé nên nghe nhạc gì, ca khúc nào, kỹ thuật thanh nhạc cần phát triển ra sao… đều được nhạc sĩ Dương khắc Linh tư vấn. Anh cũng làm tròn vai trò người bố khi sáng tác cho bé nhiều bài hát phù hợp với giọng hát và lứa tuổi của mình.



Bùi Hà My

Mới nhất là nhạc sĩ Dương Khắc Linh đã giúp Hà My thực hiện mini album ba ca khúc mà Hà My đã thành công trong cuộc thi The Voiec Kids là Như loài mèo, Say you do, Mẹ ơi và ca khúc Ngày hôm qua do nhạc sĩ Dương Khắc Linh sáng tác âm nhạc, ca sĩ Trang Pháp sáng tác giai điệu, phần lời được nhạc sĩ Hoàng Huy Long dành tặng riêng cho bé.

Ngày hôm qua cũng chính là chủ đề album của bé Hà My. Trước khi phát hành mini album này, nhạc sĩ Dương Khắc Linh cũng đã tặng cô học trò nhỏ của mình một MV cover lại ca khúc Say you do do chính tay anh quay hình, thu âm và biên tập.

Sau Ngày hôm qua, nhạc sĩ Dương Khắc Linh sẽ tiếp tục hỗ trợ, định hướng và phát triển sự nghiệp ca hát cho cô học trò bé nhỏ của mình.

Cover MV Say You Do của Hà My.