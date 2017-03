Dương Mịch đóng phim của nhà văn Quách Kính Minh

Xinhua đưa tin, đoàn làm phim Tiểu thời đại tổ chức buổi họp báo bấm máy quay tại Bắc Kinh hôm 9/11. Buổi họp báo đặc biệt gây chú ý bởi sự xuất hiện của Dương Mịch, Kha Chấn Đông bên cạnh nhà văn nổi tiếng Quách Kính Minh.

Nhà văn Quách Kính Minh trong buổi họp báo. Ảnh: Xinhua.

Phát biểu tại buổi họp báo, Quách Kính Minh tuyên bố anh vừa là biên kịch, vừa là đạo diễn của phim Tiểu thời đại: "Tôi khá khó tính và đặt ra yêu cầu rất cao cho tác phẩm. Tôi đã dùng con mắt, cảm giác của một đạo diễn để viết kịch bản cho phim. Lần đầu tiên làm đạo diễn nên áp lực với tôi rất lớn. Tuy nhiên, tôi kỳ vọng và cảm thấy mình may mắn vì có cơ hội thử sức", nhà văn nói.

Nhiều cảm xúc đan xen trong lòng đạo diễn trẻ. Trưa 9/11, Quách Kính Minh viết trên trang cá nhân của mình: “Trên đời này, nếu có người hiểu về Tiểu thời đại nhất, người đó nhất định là tôi; Nếu có người yêu tha thiết Tiểu thời đại, thì đó vẫn là tôi… Cuối cùng tôi đã có thể mang chúng đến với các bạn một cách sống động, chân thực nhất. Tôi rất lo lắng mà cũng rất xúc động. Tôi không dám nghĩ là mình hoàn toàn tự tin nhưng tôi có lòng quyết tâm tuyệt đối”.

Diễn viên Dương Mịch. Ảnh: Xinhua.

Tiểu hoa đán Dương Mịch sẽ đảm nhiệm vai chính trong sản phẩm điện ảnh. Cô tỏ ra phấn khích khi phát biểu: “Tôi là một fan trung thành của Tiểu thời đại. Trước kia, kể cả khi trên máy bay tôi cũng đọc tiểu thuyết này, không ngờ đến nay có cơ hội được thể hiện những gì mình hiểu về tiểu thuyết qua vai diễn”.

Ngoài ra, Kha Chấn Đông, diễn viên 21 tuổi nổi tiếng sau vai diễn trong phim You are the apple of my eye, được chọn đóng vai nam chính trong phim.

Tài tử trẻ Kha Chấn Đông. Ảnh: Xinhua.

Tiểu thời đại là tiểu thuyết nổi tiếng, ăn khách của Quách Kính Minh. Tác phẩm phản ánh đời sống, tình cảm của tầng lớp thanh thiếu niên, sinh viên nơi đô thị, qua đó khéo léo truyền tải những chiêm nghiệm, quan sát của nhà văn về cuộc sống đương đại.

Bối cảnh của Tiểu thời đại là thành phố Thượng Hải hoa lệ. 4 cô gái Lâm Tiêu, Nam Tương, Cố Lý và Đường Uyển thân thiết nhau từ bé, mỗi người có quan điểm sống khác biệt. Theo năm tháng, những cô gái này lần lượt trải qua các biến đổi to lớn trong đời sống. Áp lực nặng nề nơi thành phố phát triển bậc nhất Trung Quốc khiến họ nhiều khi không biết làm gì để giải quyết.

Quách Kính Minh sinh năm 1983, là nhà văn trẻ rất thành công ở Trung Quốc. Hiện nay, anh còn là chủ tịch công ty Phát triển văn hóa Tối Thế Thượng Hải, đồng thời là tổng biên tập của một số tạp chí.

Theo Hải Lan (VNE)