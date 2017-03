Dương Mịch - Lưu Khải Uy bị chê dốt tiếng Anh

Scandal “bị đuổi” khỏi thảm đỏ Cannes của tiểu hoa đán Dương Mịch còn chưa lắng xuống, mới đây, đôi tình nhân của showbiz Trung Quốc lại bị cười vào mũi khi khoe thứ tiếng Anh ngọng nghịu trên trang cá nhân.



Trang cá nhân Weibo thường xuyên được chủ nhân Dương Mịch, Lưu Khải Uy sử dụng làm nơi gửi gắm chuyện yêu đương. Lưu Khải Uy mới đây đã cho đăng hình 2 chiếc vé máy bay kèm vài câu Trung - Anh lẫn lộn biểu lộ tình cảm với người tình xinh đẹp: “Lần đầu tiên cùng ra nước ngoài... cùng sánh đôi trên thảm đỏ... cùng tới rạp chiếu phim... everythings are just too perfect... Merci beaucoup... DIOR... CANNES... Je t'aime”. Dương Mịch tiếp sau đó đã đăng lại câu này đồng thời hưởng ứng thêm: “Cảm ơn GANNES, cảm ơn DIOR, thật khó tả!”.



Lưu Khải Uy và Dương Mịch trên thảm đỏ LHP Cannes. Ảnh: Sina.

Đoạn Weibo trên của hai diễn viên ban đầu được các fan tán dương nhiệt liệt, song rốt cục vẫn có người phát hiện ra lỗi tiếng Anh của cả hai “khổ chủ”. Trong khi Lưu Khải Uy thêm chữ "s" cho “everything” và chia động từ số nhiều, thì người yêu của chàng lại đổi Cannes thành “Gannes”.

Sai lầm khi sử dụng tiếng Anh của Dương Mịch - Lưu Khải Uy bị nhiều cư dân mạng phê phán, trong đó những lời châm biếm như “sính ngoại”, "IQ thấp”... Đương nhiên cũng có một số fan thông cảm, cho rằng câu của Lưu Khải Uy có thể chấp nhận được trong khẩu ngữ và hy vọng cư dân mạng không nên có những bình luận quá khắt khe. Tuy nhiên, số người cười cợt ngày một nhiều, và Dương Mịch sau đó đã phải xóa đi đoạn Weibo này.

Theo Huệ Nguyễn (VNE)