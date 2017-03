Đường tới thành Thăng Long-không bị Hán hóa?: Làm khác lịch sử là để nâng tầm (!?)

Ông Sơn tỏ ý bức xúc khi “dư luận không thông cảm”, “đại đa số chưa xem phim, chỉ mới xem trailer (đoạn giới thiệu), đã lên án dữ dội”. Ông cho rằng về nội dung tư tưởng, đây là một bộ phim rất tốt, ca ngợi tổ tiên, thể hiện lòng tự hào về cha ông ta.

Ba lần sửa, chất Trung Hoa vẫn đậm

Theo ông Sơn, cách quay, cách dựng Đường tới thành Thăng Long có những nét khác với các phim cổ trang khác của Việt Nam, thể hiện ở góc máy đa dạng hơn, tiết tấu nhanh hơn. Phim sử dụng nhiều đại toàn cảnh, hình ảnh động (thay vì đặt máy “chết” và ghi hình tĩnh, dễ gây cảm giác nhàm chán cho khán giả).

Xem phim, khoảng 70% cảnh quay được ghi hình tại Trung Quốc. Phim tràn ngập những ngôi chùa cao vòi vọi ba tầng mái, những sân đá rộng, thềm đá cao và trải dài dưới bóng thông. Các nhân vật mặc những trang phục nhiều lớp vải ấm áp, những mũ trụ, áo giáp đồng đồ sộ, tạo cảm giác câu chuyện diễn ra ở một xứ sở thuộc khí hậu… hàn đới.

Trang phục này, bộ đơn giản do phía Việt Nam may, còn mũ mãng giáp trụ, áo xống (bằng đồng và da thuộc, có dập lỗ, tán đinh) thì theo ông Sơn, “khó quá mình không may được nên đặt bên Trung Quốc”. Ông cho biết vì lý do đó, “nhiều bộ muốn sửa cũng không được vì ở Việt Nam có chỗ nào sửa đâu, muốn thay đổi gì lại phải mang sang Trung Quốc”.

Khi được hỏi: “Như trình độ thợ bây giờ mà Việt Nam còn không sản xuất nổi, làm sao cha ông ta ngày xưa may được các trang phục “khủng” như thế?”, ông Sơn đáp: “Thì đó là điện ảnh mà”.

Một cảnh trong phim Đường tới thành Thăng Long, từ phục trang, màu sắc cảnh trí đều đậm chất Trung Hoa. Ảnh: TL

Điện ảnh phải cao hơn lịch sử?

Ông Sơn bộc bạch: “Theo tôi, người xem nên nhìn nhận theo cách này: tác phẩm điện ảnh là tác phẩm điện ảnh. Có ý kiến cho rằng phim lịch sử thì phải thể hiện đúng như lịch sử. Nhưng tôi muốn cao hơn thế. Mình hội nhập quốc tế rồi. Điện ảnh là phương tiện để chúng ta giao lưu, hội nhập thì đây là vấn đề thương hiệu quốc gia. Bộ phim này nếu phát sóng ở nước ngoài thì phải để người ta thấy cha ông mình như thế nào chứ không thể để bối cảnh lụp xụp được. Phải nâng tầm lên chứ”.

Theo ông Trịnh Văn Sơn, các nước châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật khi làm phim cổ trang đều nâng phim lên so với thực tế như thế. Đó cũng là lý do để nhà làm phim giải thích cho tạo hình nhân vật thái hậu Dương Vân Nga với cặp lông mày tỉa, môi hồng, răng trắng, trang điểm hiện đại. “Vấn đề răng đen được tranh cãi rất nhiều trên trường quay nhưng diễn viên đâu có chịu cho nhuộm”.

Về lời thoại, chất “kiếm hiệp Tàu” cũng rất đậm đà. Khi Lý Công Uẩn lên đài đấu kiếm trong một kỳ tuyển binh, người cầm trịch nói: “Đao kiếm vô tình, lỡ sát thương người có dám ký giấy cam kết không?”. Vua Đinh Toàn lúc bé được gọi là Toàn nhi. Thái hậu Dương Vân Nga nói với Lê Hoàn: “Ta thay mặt Toàn nhi tạ ơn bệ hạ”. Những câu thoại với ngôn từ ảnh hưởng nặng từ phim cổ trang Trung Quốc như thế tràn ngập trong phim…

Tuy nhiên, Giám đốc Trịnh Văn Sơn khẳng định đối tác Trung Quốc không bỏ tiền đầu tư vào phim này cho nên việc đối tác Trung Quốc chủ ý đầu tư vào một dự án nhằm “Hán hóa” phim Việt Nam như dư luận nghi ngờ là không có.

Dư luận sẽ bất bình

Trao đổi với chúng tôi, GS sử họcLê Văn Lan cho rằng bộ phim nếu được trình chiếu sẽ rất đáng lo ngại vì sẽ làm cho lịch sử bị sai lệch.

Ông Lan nói: “Khi bộ phim được chỉnh sửa lần cuối và chiếu thử, tôi đã có ý kiến phản bác vì những yếu tố mang dấu ấn Trung Quốc vẫn còn. Quần áo của các ông vua thì không thể sửa được. Hình ảnh chùa trong phim rõ là chùa của Tàu vì chùa Việt thì viết chữ Phật, mà trong phim chùa lại viết chữ Thuyền. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên ngồi cạnh tôi có nêu ý kiến: “Phim này không sửa được đâu anh ơi, chỉ có chiếu hoặc là vứt đi thôi”. Tình tiết đưa Lê Hoàn lên ngôi hoàn toàn khác với lịch sử. Trong lịch sử, ông ấy do quân sĩ tôn lên lúc ra trận nhưng họ cắt cái việc ấy đi. Họ đưa ông ấy lên ngôi ở một trường đoạn khác, cảnh ngộ khác. Ở đây có cái ý đồ tôi thấy rất rõ là làm sai lịch sử, không những thế còn làm sai theo hướng nào đó có lợi cho Trung Quốc”.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh bức xúc: “Đường tới thành Thăng Long là một bộ phim phản dân tộc, phản văn hóa. Nếu bộ phim này được chiếu trên sóng đài truyền hình quốc gia sẽ gây bất bình lớn trong dư luận nhân dân”.

ĐOAN TRANG - VIẾT THỊNH