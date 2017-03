Dương Trương Thiên Lý tái xuất làm... ca sĩ

Đã lâu lắm rồi khán giả không thấy Dương Trương Thiên Lý xuất hiện trước công chúng, lý do là bởi cô đang bận hoàn thành khóa học ở Mỹ. Mãi tới tối 21/7 trong đêm Around the World cô mới xuất hiện trở lại với tư cách là... ca sĩ.

Đã lâu lắm rồi Á hậu cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2008 không xuất hiện trước công chúng, lý do là bởi cô đang bận hoàn thành khóa học ở Mỹ. Mãi tới tối 21/7 trong đêm Around the World diễn ra tại TP HCM Dương Trương Thiên Lý mới xuất hiện trở lại trước báo giới và khán giả. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Dương Trương Thiên Lý trong đêm Around the World khiến cho khán giả và báo giới hết sức ngạc nhiên, thú vị, bởi cô xuất hiện với tư cách là một... ca sĩ. Dương Trương Thiên Lý đã thể hiện lại ca khúcImagine đình đám của John Lennon một cách khá thuần thục và thành công. Dương Trương Thiên Lý Được biết đến nhiều sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2008 và đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới cùng trong năm đó. Với vẻ đẹp thánh thiện và lối sống khá kín đáo, giản dị, Dương Trương Thiên Lý là một trong những người đẹp được yêu mến trong làng showbiz Việt. Tình cảm của khán giả dành cho cô càng được củng cố nhiều hơn khi cô lựa chọn việc du học thay vì dấn thân vào nghệ thuật. Vậy nên, sự xuất hiện của Thiên Lý trước công chúng khá thưa thớt nhưng mỗi lần xuất hiện, cô đều nhận được khá nhiều sự chú ý. Và lần xuất hiện trong đêm Vòng quanh thế giới diễn ra tối 21/7 tại TPHCM cũng là một lần như thế. Đêm 21/7 ngoài Dương Trương Thiên Lý còn có sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng, Ngô Thanh Vân, Dương Triệu Vũ, nhóm 365, á hậu Hoàng My... Theo Dân trí