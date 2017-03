Dương Tử Quỳnh diễn viên đẹp nhất mọi thời đại

Dương Tử Quỳnh cùng những ngôi sao nổi tiếng của điện ảnh thế giới như Julia Roberts, Nicole Kidman, Cameron Diaz và Gwyneth Paltrow được chọn là những gương mặt tiêu biểu cho vẻ đẹp của các nữ nghệ sĩ trong thập niên 90.

Đại diện cho vẻ đẹp của nữ nghệ sĩ thập niên 50 gồm "biểu tượng sex" Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Grace Kelly còn nữ diễn viên quá cố Farrah Fawcett, Faye Dunaway được xem là đại diện tiêu biểu cho vẻ đẹp của phụ nữ thập niên 70. Các tên tuổi như Michelle Pfeiffer, Brooke Shields và Kim Basinger được chọn là vẻ đẹp tiêu biểu của màn ảnh rộng thế giới trong thập niên 80.

Còn nhớ vào năm 1997, Dương Tử Quỳnh đã được đưa vào danh sách Những người đẹp nhất thế giới của tạp chí People. Khi đó, People ngợi ca vẻ đẹp của Dương Tử Quỳnh là cuốn hút và mạnh mẽ bởi vai diễn quá ấn tượng của cô trong bộ phim Tomorrow Never Dies, một trong những phần phim về điệp viên 007.

Dương Tử Quỳnh (47 tuổi) từng giành danh hiệu Hoa hậu Malaysia vào năm 1983 và được xem là một trong những nữ minh tinh châu Á ăn khách và thành công nhất tại Hollywood. Trước khi gia nhập làng điện ảnh, cô đã từng là diễn viên múa. Do gặp phải một tai nạn, Tử Quỳnh không thể đứng trên sân khấu biểu diễn nữa, và chính thức bước chân sang làng điện ảnh.

Trong sự nghiệp của mình, các bộ phim diễn ấn tượng của Dương Tử Quỳnh phải kể tới Tomorrow Never Dies, Ngọa hổ tàng long, BabylonAD, Mummy 3, Tomb of the Dragon Emperor (Xác ướp Ai Cập 3)… Tháng 10/2007, cô đón nhận huân chương Bắc đẩu bội tinh - huân chương cao quý nhất của nhà nước Pháp vì những đóng góp trong nghệ thuật.

Dương Tử Quỳnh đã đính hôn với Jean Todt, giám đốc của đội đua Scuderia Ferrari từ năm 2006 nhưng vẫn chưa tổ chức đám cưới. Trước Jean Todt, Dương Tử Quỳnh đã có một cuộc hôn nhân thất bại với doanh nhân nổi tiếng Hồng Kông Dickson Poon.