Dương Yến Ngọc: Nhắc đến hôn nhân... tôi rất sợ

Đúng như người xưa nói, kinh cung chi điểu - con chim sợ cành cây cong, thật bất ngờ là một Dương Yến Ngọc từng hạnh phúc trong hôn nhân và luôn yêu đời lại sợ... lấy chồng như bây giờ. Lẽ dĩ nhiên đó là Dương Yến Ngọc ở thời điểm hiện tại, còn tương lai, như lời cô nói, tất cả là do duyên nợ...



Từng bị giới showbiz làm tổn thương



- Sau khi theo chồng bỏ cuộc chơi, Dương Yến Ngọc hoàn toàn vắng bóng trong nghệ thuật. Bây giờ đã là người “tự do”, đang là người mẹ đơn thân, bạn có định quay trở lại với vai trò diễn viên, người mẫu nữa không?

Đã từ lâu lắm rồi, tôi không quan tâm đến nghệ thuật. Vì vậy, tôi không nghĩ là mình đang trở lại hay không trở lại nữa.



Khi bắt đầu một cuộc sống mới, tôi có rất nhiều lựa chọn như: Mở shop thời trang, mở một công ty đào tạo người mẫu… Sau nhiều suy nghĩ, tôi quyết định mở một công ty truyền thông và ra mắt tờ tạp chí. Đây là công việc tôi yêu thích nhất và là mục tiêu mà tôi phấn đấu. Tôi nghĩ, khi mình bắt tay vào một công việc mà tôi cảm thấy yêu thích và đam mê thì mọi khó khăn tôi sẽ có thể dễ dàng vượt qua được.

- Tờ tạp chí của Dương Yến Ngọc sẽ chuyên về nội dung gì?



Sẽ là những chuyên trang về mọi mặt cuộc sống mà xã hội đang quan tâm.



- Là một người hoạt động nghệ thuật, tờ tạp chí của bạn sẽ có ưu ái cho nghệ thuật chứ?



Chắc chắn là có. Hơn phân nửa số trang của tờ tạp chí, tôi sẽ nói về showbiz, nói về thời trang…



- Người mẫu, diễn viên Dương Yến Ngọc sẽ trở thành một… phóng viên năng nổ?



Không. Tôi chỉ đóng vai trò là người chủ biên, quản lý và định hướng nội dung cho tờ tạp chí thôi.

- Quyết định làm báo, bạn không sợ bị nhiều người nói bạn muốn "chơi trội" ư?



Chắc chắn một điều là sẽ có nhiều người bất ngờ vì làm một tờ tạp chí không đơn giản, họ nghĩ là tôi sẽ không làm được. Nhưng họ quên mất rằng là tôi xuất thân từ một tập đoàn truyền thông có thể nói là lớn nhất Việt Nam, đã từng làm báo trước khi bước chân vào nghệ thuật nên tôi có đủ kinh nghiệm để làm tốt vai trò mới của mình, không có gì phải bàn cãi. Tôi tự tin vào khả năng của mình.



- Lúc nãy bạn có nói là đã từ lâu không quan tâm đến giới showbiz, sao vậy?



Tôi thấy cá tính của mình không phù hợp với giới showbiz. Tính tôi rất nhạy cảm, ở trong một thế giới lộn xộn như vậy, tôi rất dễ bị tổn thương. Vì thế tôi tìm cách tránh càng xa, càng tốt. Tránh không có nghĩa là tôi không liên quan đến nghệ thuật. Tôi sẽ đóng vai trò kinh doanh trong nghệ thuật. Tôi không thích và hào hứng với vai trò diễn viên hay người mẫu nữa. Ở vai trò doanh nhân, tôi có thể độc lập và tự chủ, khác xa lúc tôi còn làm nghệ thuật.



- Bạn đã từng bị những người trong giới nghệ thuật làm tổn thương à?



Dĩ nhiên là tôi đã từng bị tổn thương nên tôi mới đau lòng và nhận ra mình không phù hợp và tìm cách thoát khỏi nó.



- Cụ thể hơn đi?



Đó là những ganh ghét, đố kỵ, chơi xấu nhau… dù tôi không làm gì mất lòng ai. Tôi không muốn chia sẻ vì nó quá tầm thường, nhỏ nhặt.

Yêu là lẽ thường tình, là một nhu cầu của cuộc sống



- Dương Yến Ngọc có cảm thấy một lời nguyền nào đó đang vận vào nhan sắc Việt hay không, vì có rất nhiều người đẹp, hoa hậu, á hậu Việt Nam đã đổ vỡ hôn nhân?



Chẳng phải là lời nguyền nhan sắc đâu mà đơn giản một điều là khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân, cả hai người đều phải có ý thức giữ gìn và nuôi dưỡng hạnh phúc. Chỉ cần một trong hai người không biết quan tâm đến mái ấm, chắc chắn hạnh phúc sẽ mau chóng vụt mất khỏi tầm tay và gia đình đổ vỡ.



Khi không còn mang đến cho nhau niềm vui, cả hai chẳng có gì phải phân vân để giải phóng cho nhau. Hãy kết thúc một nỗi buồn để bắt đầu một niềm vui mới, sống trong sự lạc quan, yêu đời.



- Hôn nhân đổ vỡ, một người nổi tiếng như Dương Yến Ngọc có khó khăn trong việc chăm sóc con gái?



Không, không có vấn đề gì hết. Tuy không còn bên nhau nhưng chúng tôi vẫn xem nhau là bạn bè tốt, vẫn cùng nhau chăm sóc con gái mới 3 tuổi. Ngoài ra, con gái tôi may mắn luôn sống trong tình yêu thương của ông bà ngoại.



- Bạn có sợ sự chia tay của cha mẹ làm tổn thương đứa con bé bỏng?



Không, con gái tôi chưa biết là ba mẹ đã chia tay, vì cháu còn quá nhỏ, chưa ý thức được. Con tôi chỉ ngạc nhiên là tại sao hôm nay ở nhà bố, mai lại ở nhà mẹ, ít khi thấy ba mẹ có mặt cùng lúc như ngày xưa thôi.

- Nhiều người ngạc nhiên Dương Yến Ngọc lại có thể lận đận trong hôn nhân…



Tôi không thích nói về nguyên nhân chúng tôi chia tay, đơn giản một điều, là dù chồng tôi xấu, tốt, tôi vẫn luôn tôn trọng chồng. Tôi đã có một hạnh phúc không như mơ ước. Khi kết thúc hạnh phúc, tôi không luyến tiếc và không muốn chia sẻ nhiều. Giải thích, tâm tình làm gì, vì kết quả đã như vậy rồi, không thay đổi được. Chỉ những người trong cuộc mới biết rõ nguyên nhân.



Tôi không muốn sau này con gái tôi lớn lên, lên mạng search tên tôi, đọc những bài báo mà bố mẹ nói xấu, kể lể về nhau… Lúc đó tôi e rằng mình khó dạy được con những điều tốt đẹp. Dù thế nào đi nữa, tôi và anh ấy có một quy tắc: Không bao giờ nói xấu, chì chiết nhau trước mặt con. Chúng tôi luôn muốn trong tâm hồn của con hình ảnh của cha mẹ rất tuyệt vời.

- Bạn có nghĩ rằng mình là một người phụ nữ chu toàn trong một mái ấm gia đình?



Chu toàn hay không thì tôi không biết, nhưng tôi là một người phụ nữ biết chăm sóc chồng, con.



- Bạn có nghĩ đến đi bước nữa nữa trong tương lai?



Đến thời điểm này, nhắc đến hôn nhân, tôi rất sợ. Người ta hay nói theo thứ tự: độc lập, tự do, hạnh phúc. Nghĩa là phải có độc lập, tự do thì hạnh phúc mới đến. Tôi mới vừa thoát khỏi sự ràng buộc, tôi không muốn đâm đầu ngay vào một cuộc hôn nhân khác, dù cho đó là cuộc hôn nhân hạnh phúc hay không. Tôi muốn tận hưởng thanh thản, sự vô tư trong một thời gian nữa. Tôi nghĩ, vợ chồng là do ý trời thôi, có duyên, có nợ mới đến với nhau được.



- Nhưng là một người đẹp, làm sao bạn... tránh được tình yêu của những người đàn ông dành cho bạn?



Yêu là lẽ thường tình, là một nhu cầu của cuộc sống. Ai sống mà không cần một tình yêu? Tôi không có chồng, không có nghĩa là tôi đang không có tình yêu, đang cô đơn. Tôi sống để yêu đời, yêu người, luôn lạc quan, hồn nhiên. Những điều tốt đẹp nhất đã đến với tôi.



- Xin cảm ơn Dương Yến Ngọc! Chúc bạn hạnh phúc trong tình yêu mới!

Theo GDVN