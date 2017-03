Dustin Nguyễn đoạt giải tại Liên hoan Kim Kê

Diễn xuất truyền cảm với những màn võ thuật điêu luyện của nam diễn viên chính phim Huyền thoại bất tử đã thuyết phục được hội đồng ban giám khảo.

Cơ cấu trao giải thưởng phim quốc tế bao gồm: hai giải phim hay nhất, hai giải đạo diễn xuất sắc nhất, hai giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, hai giải nam diễn viên xuất sắc nhất. Giải thưởng của Dustin Nguyễn do hội đồng ban giám khảo Nam Xương, Giang Tây (nơi đăng cai Liên hoan phim Kim Kê năm nay) và khán giả xem trực tiếp Huyền thoại bất tử tại bảy rạp chiếu của Nam Xương bầu chọn.

Rất tiếc, đại diện đoàn phim đã không có mặt tại lễ trao giải. Cùng nhận được giải như Dustin Nguyễn là nam diễn viên Jack Neo (Money is not enough 2 - Singapore). Giải nữ diễn viên quốc tế được yêu thích nhất trao cho nữ diễn viên Sophie MacBride (phim Under the mountain - New Zealand) và nữ diễn viên Kim Hye Ja (Mother - Hàn Quốc).

Tham dự Liên hoan phim Kim Kê năm nay có 25 phim đến từ 15 quốc gia: Mỹ, Anh, Phần Lan, Nga, Hàn Quốc, Malaysia, Myanmar, Nhật Bản, Singapore, New Zealand, Thái Lan, Ukraine, Israel, Hungary và VN. Huyền thoại bất tử là tác phẩm đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự liên hoan.

Liên hoan phim Kim Kê sẽ kết thúc vào hôm nay 17-10 với phần trao giải điện ảnh trong nước.