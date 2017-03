Duy Uyên tiết lộ cuộc sống vợ chồng sau scandal ảnh nude

Anh chàng hiền lành gặp phải cô nàng "chảnh chọe"



Chồng của Duy Uyên tên Tường Huy, là người gốc Việt nhưng lại sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Bởi vậy anh chàng này đã bị Tây hóa khá nhiều, vốn tiếng Việt hạn chế và đặc biệt là anh chưa bao giờ có ý định sẽ về Việt Nam để... cưới vợ. Thế nhưng, duyên số là điều chẳng ai có thể lường trước được. Trong chuyến về thăm quê hương lần đầu tiên, Tường Huy lại may mắn gặp được một nửa của mình. Đó là thời điểm cách đây hơn ba năm, khi cả hai người cùng tình cờ có mặt trong một bữa tiệc của một người bạn.



Vì là lần đầu về nước, nên Tường Huy có nhiều bỡ ngỡ lắm. Anh chỉ ngồi một mình một chỗ ở quầy bar, chẳng biết bắt chuyện với ai. Chẳng ngờ, ngồi một chỗ cũng không được yên, anh gặp phải một cô nàng chảnh chọe, léo nhéo bắt nạt mình bằng cái giọng khá... "hằn học" rằng: Trời ơi, người gì mà bự quá vậy? Che hết cả tui rùi!



Và cô nàng có dáng người nhỏ bé, loắt choắt bị "che hết cả" đó không phải ai khác mà chính là Duy Uyên. Thực ra cô cũng chỉ đùa giỡn cho vui thôi. Nhưng anh chàng Việt kiều chẳng hiểu gì, chỉ quay sang cười trừ một cách rất hiền lành, ngượng nghịu. Thấy vậy, Duy Uyên bỗng thương thương, vì thấy chàng cứ ngồi thui thủi một chỗ trông tội tội, nên đã ngồi tán gẫu cùng.



Ngay lập tức, anh chàng bự con bị sét đánh bởi cách nói chuyện dí dỏm, vui tính của cô nàng "hạt mít" có hai má lúm đồng tiền xinh xắn, dễ thương. Bởi vậy, khi tiệc sắp tàn, Tường Huy tranh thủ xin số điện thoại của Duy Uyên. Thế nhưng cô nàng ca sỹ khá chảnh, chỉ cho địa chỉ email mà thôi. Dù cũng khá ấn tượng và quý mến sự hiền lành, điềm đạm của anh chàng có ngoại hình quá cỡ so với cô này, nhưng Duy Uyên không hề có ý định sẽ giữ liên lạc hay tiến thêm trong mối quan hệ với Tường Huy.

Trong cuộc sống, việc hai người gặp nhau, quen nhau một lần rồi chia tay và không bao giờ gặp lại không phải là điều xa lạ, nhất là khi Duy Uyên và Tường Huy lại cách xa nhau đến nửa vòng trái đất. Thế nhưng, chuyện của họ đã không hề dừng lại ở đó.



Sau bữa tiệc không lâu, vào một ngày đẹp trời nọ, Duy Uyên bất ngờ nhận được email hỏi thăm của anh chàng bự con bữa trước. Thấy vui vui, cô nàng cũng viết mail lại trả lời. Họ cứ viết qua viết lại cho nhau như thế, đến khi cảm thấy quen thân hơn, Duy Uyên mới chịu cho chàng số điện thoại.

Nhận được tín hiệu bật đèn xanh của người đẹp, Tường Huy cũng đã rất chăm chỉ gọi điện để buôn với nàng. Tuy nhiên, vốn tiếng Việt của anh vẫn còn nhiều hạn chế nên hai người cứ nói chuyện, tâm sự một cách bập bõm, nửa việt nửa tây. Ấy vậy mà lại hay, nhiều khi, chính cách diễn đạt ngây ngô, dễ thương của chàng Việt Kiều đã khiến Duy Uyên được trận cười sảng khoái. Chẳng hạn, có lần Tường Huy hí hửng gọi điện khoe với Uyên rằng: "anh vừa đi rửa tóc về", khiến cô nàng đơ mất một giây rồi phá lên cười ngặt nghẽo khi hiểu rằng chàng muốn nói là đi gội đầu!



Sau sáu tháng liên lạc qua email, điện thoại như vậy, cả hai mới bắt đầu chính thức ngỏ lời cùng nhau. Ngay từ đầu, Duy Uyên đã khá dè dặt trong mối quan hệ này, bởi cô hiểu rằng, yêu trong xa cách sẽ gặp rất nhiều khó khăn, mệt mỏi. Thế nhưng, khi trái tim lên tiếng thì lý trí cũng phải nín lặng.



Trước sự thôi thúc của tình cảm, Duy Uyên quyết định mở lòng mình. Dù đã xác định trước tư tưởng như vậy, nhưng rõ ràng, khi đối mặt với thực tế sẽ khó khăn hơn gấp nhiều lần. Kể cả cô và Tường Huy có cố gắng cảm thông, tâm sự chia sẻ với nhau nhiều đến mức nào chăng nữa, thì cái khoảng cách vời vợi giữa Mỹ và Việt Nam đôi khi vẫn khiến cô ca sỹ nhỏ bé tủi thân, buồn rơi nước mắt.



Một năm, họ chỉ gặp nhau được một, hai lần ngắn ngủi. Quãng thời gian còn lại, Duy Uyên phải sống trong nỗi nhớ mong da diết. Cô tâm sự rằng, nhiều khi buồn, chỉ thèm một bờ vai để nương tựa, một cái ôm để cảm thấy được che chở, bình yên chứ đâu phải lúc nào cũng có thể nói ra là đủ. Hoặc những dịp đặc biệt như sinh nhật, ngày lễ tình nhân... người ta đi có đôi có lứa, mình cứ thui thủi một mình, nằm nhà ôm cái điện thoại. Nhiều lúc cô nàng còn giận cá chém thớt, nhìn cái điện thoại mà thấy... ghét, bởi nghĩ quẩn rằng cứ tiếp tục tình trạng này, hóa ra người yêu mình là cái điện thoại này sao!





Về phía Tường Huy, tất nhiên không đến mức nhạy cảm, tủi thân như người yêu mình, nhưng đôi khi anh cũng cảm thấy lo lắng. Nhất là từ khi biết Uyên là ca sỹ, có rất nhiều vệ tinh vây quanh, chưa kể còn rất rất nhiều fan hâm mộ, anh chàng bự con lại chột dạ lo sợ nhỡ có ai cướp mất "bé hạt mít" của mình thì sao. Dù hai người có yêu và tin tưởng đến đâu, thì khi cách xa nửa vòng trái đất, những cảm giác như thế cũng là điều không tránh khỏi.



Nhưng như người ta nói, tình yêu như ngọn lửa trước gió, gió sẽ dập tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng lên những ngọn lửa lớn. Suốt hai năm xa cách, dẫu có yêu thương, có cả giận hờn, trách móc, buồn tủi, thì điều quan trọng nhất là Duy Uyên và Tường Huy vẫn biết cách giữ được ngọn lửa tình yêu của mình. Nó không phải lúc nào cũng có thể bùng cháy mãnh liệt nhưng lại luôn âm ỉ và bền vững. Nhờ vậy mà đến một ngày, Tường Huy nhận ra, mình cần phải làm một cái gì đó để anh và người yêu mình có thể được gần nhau mãi mãi.



Nghĩ là làm, Tường Huy bí mật về Việt Nam, xuất hiện bất ngờ trước mặt Duy Uyên khiến cô nàng... choáng lần thứ nhất. Sau đó, anh hẹn cô cùng bạn bè đi ăn tiệc như thường lệ. Đang lúc đông vui, Tường Huy bỗng quỳ xuống trước mặt Duy Uyên, rút từ trong túi ra một chiếc nhẫn và ngỏ lời cầu hôn khiến cô nàng... choáng váng lần thứ hai. Khỏi phải nói Duy Uyên đã xúc động đến mức nào. Giây phút ấy, mọi lo lắng về khoảng cách tan biến, Duy Uyên chỉ còn cảm thấy niềm hạnh phúc ngập tràn. Họ trao nhau nụ hôn nồng thắm trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người xung quanh.



Nhưng khi về nhà, Duy Uyên mới thực sự bắt đầu cuộc đấu trí. Nào là chuyện công việc. Duy Uyên đã gắn bó với nhóm Mắt Ngọc suốt một thời gian dài. Giờ nếu theo chồng thì phải bỏ cuộc chơi. Đó sẽ là một quyết định vô cùng khó khăn. Còn gia đình, bạn bè nữa. Sang Mỹ, nghĩa là phải từ bỏ tất cả những gì thân quen, gắn bó nhất với Duy Uyên từ thuở nhỏ. Chưa kể Việt Nam và Mỹ sẽ có rất nhiều khác biệt về môi trường, văn hóa, con người... Bởi vậy mà nếu như chuyện lấy chồng, người ta lo nghĩ một thì Duy Uyên phải lo nghĩ gấp đôi, gấp ba lần.



Nhưng cuối cùng, sức mạnh tình yêu vẫn luôn chiến thắng. Chính Tường Huy đã giúp Uyên gạt bỏ hết mọi lo lắng ưu tư. Cô tin rằng, dù ở đâu, chỉ cần có anh ở bên, cô sẽ có một chỗ dựa vững chắc, một cảm giác bình yên và một mái ấm gia đình hạnh phúc. Chính vì thế, Duy Uyên quyết định hy sinh, từ bỏ những sự gắn bó quen thuộc để theo chồng đến nơi đất khách quê người.

Quá nhiều khác biệt trong cuộc sống chung



Thời gian đầu khi mới qua Mỹ sống, Duy Uyên cảm thấy bỡ ngỡ và lạc lõng vô cùng. Mọi thứ xung quanh đều trở nên xa lạ với cô nàng. Cứ mỗi khi phải ở nhà một mình, Duy Uyên lại thấy buồn tủi và cô đơn. Nỗi nhớ nhà da diết khiến nhiều lúc cô chỉ muốn... bỏ về. Tuy nhiên, Tường Huy đã động viên vợ rất nhiều. Dù bận rộn với công việc, nhưng anh luôn cố gắng dành thời gian ở bên vợ, đưa vợ đi chơi đây đó để vơi bớt nỗi nhớ nhà.



Cuộc sống hôn nhân vốn đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách đến từ phía hai người. Nhưng là người của công chúng, nên Duy Uyên còn phải đối mặt với cả những sự soi mói, dị nghị của dư luận. Thậm chí khi Duy Uyên lấy chồng, đã có rất nhiều lời đồn thổi ác ý về cô.



Chỉ vì muốn có một cuộc sống riêng yên bình, thoải mái, nên Duy Uyên đã không muốn công khai hình ảnh của chồng mình lên báo. Vậy là người ta nói cô ham giàu, lấy chồng già khuyết tật nên phải giấu chồng. Khi ấy, ở nơi đất khách quê người, lại bị công chúng quê nhà dị nghị, Duy Uyên cảm thấy buồn tủi, stress vô cùng. Nhưng thật may mắn là cô luôn có chồng ở bên để chia sẻ và thông cảm với nỗi niềm của vợ.



Chưa hết những ồn ào về "người chồng bí mật", Duy Uyên lại phải đối mặt với scandal lộ ảnh nude. Người ta nói rằng cô cố tình muốn gây sốc để khán giả luôn nhớ về mình. Nhưng họ đâu hiểu rằng, Duy Uyên đang ở tận phương trời xa, hạnh phúc với những gì cô đang có, vậy thì sao cô phải kiếm chút hư danh làm gì. Thật may mắn cho Uyên, là Tường Huy có tư tưởng khá thoáng. Bởi vậy anh không những không trách giận, mà còn luôn an ủi vợ để vượt qua những lời đồn thổi của thiên hạ.



Sóng gió bên ngoài qua đi, cũng là lúc Tường Huy và Duy Uyên dành thời gian để đối diện với thực tế hôn nhân của chính mình. Hai người cùng ngôn ngữ, cùng văn hóa, để hòa hợp với nhau trong cuộc sống chung đã chẳng dễ, huống chi cặp vợ chồng trẻ này lại có quá nhiều khác biệt.



Trước hết, để vợ chồng hiểu và gần gũi nhau hơn, Duy Uyên tích cực dạy chồng tiếng Việt. Cô khoe rằng, nhờ có "cô giáo vợ" dạy đêm dạy ngày, mà bây giờ Tường Huy có thể buôn chuyện bằng tiếng mẹ đẻ khá "ngon lành" rồi. Thậm chí anh còn học lỏm rất nhanh, biết cả những tiếng lóng. Có hôm anh chàng trêu đùa vợ là : Hôm nay vợ "nổ" thế, khiến cô nàng há hốc mồm: Trời ơi, chồng học từ "nổ" ở đâu thế, có hiểu "nổ" là gì không vậy? Hóa ra anh chàng nghe vợ buôn chuyện điện thoại với bạn bè, hay nhắc đến từ này nên ghi vào sổ và về nhà... hỏi mẹ.



Duy Uyên khoe về ông xã: Mặc dù ít nói nhưng anh ấy rất thông minh, vui tính, dí dỏm. Bởi vậy hai vợ chồng lúc nào cũng đùa vui, trêu chọc nhau, khiến trong nhà luôn tràn ngập tiếng cười.



Tuy nhiên, dù tính cách có khá nhiều điểm hợp cạ như vậy, nhưng sở thích và thói quen của hai người thì khác một trời một vực. Chẳng hạn Tường Huy rất ghiền ăn, đặc biệt các món Tây. Bất cứ lúc nào anh cũng có thể ăn được. Thậm chí càng stress, anh chàng bự con càng thích ăn thật nhiều.



Còn cô nàng "hạt mít" Duy Uyên lại không khoái ăn uống lắm. Đặc biệt là các món Tây thì cô ca sỹ này, chỉ nhìn thôi đã thấy... ngấy. Thế nên, nhiều khi trong gia đình của Tường Huy, Duy Uyên hay có nghịch cảnh là hai người ăn cùng bàn, trước mặt chồng là la liệt các món tây, nào phô mai, nào bơ... còn trước mặt cô vợ nhỏ bé ngồi bên cạnh là đĩa rau muống, là bát mắm kho quẹt cũng rất đỗi bé nhỏ.



Vì vậy, mỗi khi ra ngoài, việc lựa chọn ăn gì ở đâu là một vấn đề khá đau đầu. Để vui vẻ cho cả hai, đôi vợ chồng trẻ luôn biết cách nhường nhịn nhau. Khi thì ăn theo sở thích của chồng, lúc lại chọn món theo sở trường của vợ. Nhưng cuối cùng, họ cũng khám phá ra một điểm chung đó là cả hai cùng thích ăn đồ Nhật. Bởi vậy mà việc dung hòa chuyện ăn uống của hai cá thể trái ngược này cũng dễ hơn.



Đó là chuyện ăn, còn tiếp theo là chuyện ngủ, chuyện chơi. "Hạt mít" Duy Uyên tuy không khoái ăn nhưng lại rất ham ngủ. Còn "bé bự" Tường Huy thì lại ngủ rất ít. Bởi vậy, đôi khi anh chàng to con này phải nghĩ ra những chiêu khác nhau để dụ vợ ra khỏi giường. Khi thì anh dậy trước, đích thân vào bếp làm món trứng chiên để dụ vợ. Dù vợ có không thích ăn, hoặc không ăn được đi chăng nữa thì cô nàng vẫn phải dậy để khen ngợi nỗ lực và thành quả của chồng. Khi thì Tường Huy dụ vợ đi chơi.



Duy Uyên tiết lộ rằng mặc dù đã gần 30 rồi, nhưng tính cô vẫn rất trẻ con và ham chơi lắm. Chỉ cần nhắc đến đi chơi, là cô nàng tỉnh táo, bật dậy khỏi giường ngay. "Hạt mít" Duy Uyên tuy bé nhỏ, nhưng lại rất thích chơi những trò cảm giác mạnh. Cô đùa rằng nhìn mình thế thôi, nhưng tính "man" lắm. Nhiều khi nhìn vợ chơi những trò mạo hiểm mà anh chàng Tường Huy chỉ còn biết há hốc mồm bái phục, choáng váng vì tại sao cô vợ bé nhỏ của mình liều thế, bạo dạn thế.



Đó cũng là một trong những đặc điểm ở Duy Uyên mà Tường Huy thấy bị hấp dẫn. Bởi tính anh vốn ít nói, khá điềm tĩnh.



Vì vậy, anh bị thu hút bởi những người sôi nổi, nói nhiều như cô nàng ca sỹ nhí nhảnh này. Có lẽ, đây là quy luật bù trừ trong đời sống vợ chồng. Nhưng điều quan trọng là khi người này nói thì người kia luôn biết lắng nghe, chia sẻ. Biết vợ không có nhiều bạn bè để tâm sự, thế nên Tường Huy luôn dặn dò vợ rằng có nỗi niềm gì phải nói ra để hai vợ chồng hiểu nhau hơn, chứ đừng giấu trong lòng sẽ rất mệt mỏi. Chính nhờ sự tâm lý, nhạy cảm đó của chồng mà nỗi cô đơn, buồn tủi trong lòng Duy Uyên đã sớm tan biến.



Cô nàng còn bật mí về biện pháp phòng ngừa chiến tranh lạnh trong gia đình mình đó là: Hoán đổi vị trí cho nhau. Ví dụ, bình thường Duy Uyên nói nhiều, thì Tường Huy sẽ là người lắng nghe. Nhưng đôi khi, nếu vợ hơi trùng xuống một chút, "tự kỷ" một chút, thì chồng sẽ phải nói nhiều, để gia đình lúc nào cũng có tiếng nói cười. Như vậy là sẽ không bao giờ có chiến tranh lạnh xảy ra.



Quy tắc đó cũng được áp dụng để giải quyết những mẫu thuẫn, bất đồng trong quan hệ vợ chồng. Khi một trong hai người nóng, người kia ắt phải kìm chế lại để giúp đối phương nguôi cơn giận. Nhưng theo lời Duy Uyên, cuộc sống vợ chồng cô thường không có nhiều cãi vã. Bởi lẽ, Tường Huy luôn tự hào rằng mình là người lớn, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nên rất thích chứng tỏ bằng cách nhường nhịn cô vợ "hạt mít" trẻ con của mình.



Tất nhiên, không phải vì thế mà Duy Uyên được nước lấn tới. Cô ca sỹ này cũng rất biết vun vén cho gia đình. Duy Uyên tâm sự rằng: Từ khi lấy chồng, tôi cảm thấy mình chín chắn, trưởng thành hơn rất nhiều. Trước kia mọi người quen vơi một Duy Uyên nhí nhảnh, sôi nổi, thì bây giờ Duy Uyến đang muốn mình trở thành một người phụ nữ, một người vợ đằm thắm hơn, sâu lắng hơn, biết lo toan hơn, chứ không còn ham chơi như thuở còn đi về một bóng nữa (Cười).



Quan điểm của Duy Uyên là hai vợ chồng đều cùng phải biết cho, biết hy sinh, phấn đấu cho gia đình, chứ đừng chỉ sống vì một phía. Hạnh phúc chỉ trọn vẹn khi cả hai đều cảm thấy hài lòng. Nhưng có lẽ vì chịu thiệt thòi hơn khi phải xa nhà, nên Duy Uyên luôn được chồng ưu ái, chiều chuộng. Anh luôn biết cách đem lại cho cô những niềm vui bất ngờ. Chẳng hạn biết vợ thích hoa tulip, thỉnh thoảng Tường Huy lại mua một bó tặng vợ, dù chẳng nhân dịp gì. Hoặc có hôm đi làm về, anh gọi vợ từ ngoài cửa nhờ vợ ra xe bê giúp món đồ. Duy Uyên tất bật chạy ra, thì thấy một con xì trum rất to, loại thú nhồi bông mà cô thích nhất. Tường Huy hí hửng cưng nựng: Chồng mua cho vợ bé mắt xanh để vợ chơi cho đỡ buồn.



Chỉ cần những điều đơn giản vậy thôi cũng đủ để Duy Uyên cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc hôn nhân của mình.



Bí quyết giữ lửa tình yêu



Gắn bó với ca hát suốt một thời gian dài, nhưng Duy Uyên chỉ coi đó là niềm đam mê. Để âm nhạc trở thành cái nghiệp của đời mình thì theo cô, nó còn cần cả chữ Duyên nữa. Bởi vậy, từ khi sang Mỹ, Duy Uyên bắt đầu định hướng lại công việc của mình. Cô muốn tìm một nghề gì đó ổn định hơn nên đã lựa chọn theo học ngành thẩm mỹ và ngành y. Thật may mắn rằng cô luôn nhận được sự ủng hộ, động viên nhiệt tình từ chồng mình.



Từ ngày Uyên đi học, vợ chồng càng ít có thời gian ở bên nhau vì cả hai đều quá bận rộn. Chính vì vậy họ cảm thấy rất quý, rất trân trọng những giây phút được gặp nhau. Chỉ cần mỗi buổi tối, vợ chồng ngồi nhâm nhi ly rượu vang, hỏi han trò chuyện, kể cho nhau nghe một ngày của mình trôi qua thế nào, như thế là đã cảm thấy gần gũi nhau hơn rồi.



Duy Uyên chia sẻ rằng: Sự bận rộn chính là con dao hai lưỡi. Nếu vì bận mà xao lãng nhau, về nhà trút mệt mỏi, stress lên nhau thì sẽ giết chết tình yêu. Nhưng nếu vẫn biết cách chia sẻ, biết quan tâm chăm sóc, thì sẽ cảm thấy là thời gian ở bên nhau rất quý, biết trân trọng những khoảnh khắc gần nhau.



Thậm chí, đôi khi hai vợ chồng Duy Uyên còn luôn tạo cho nhau không gian riêng bằng cách xa nhau một, hai ngày. Chính những xa như thế, tình yêu, nỗi nhớ mới có thể được đánh thức, làm mới lại. Mặt khác, vợ chồng cũng sẽ quan tâm nhau nhiều hơn. Chẳng hạn, Duy Uyên nói rằng cô rất hạnh phúc mỗi khi đi diễn xa nhà, luôn được chồng gọi điện hỏi han, nhắc vợ ăn uống giữ gìn sức khỏe và chăm chỉ học bài. Cô cho rằng nếu vợ chồng cứ ở gần nhau nhiều quá, dính lấy nhau suốt ngày thì làm sao có được cảm giác tuyệt vời đó.





Ngoài việc tạo không gian riêng, vợ chồng Duy Uyên cũng thường xuyên đi du lịch để thay đổi không khí. Đây là sở thích chung khá hiếm hoi của hai người nên vợ chồng luôn cố gắng tận dụng triệt để. Duy Uyên đùa rằng: Cũng may là vợ chồng ham chơi như nhau nên đôi khi dù có mệt đến đâu, cứ nhắc tới đi chơi là khỏe re. (Cười).



Nhưng, cũng theo cô nàng ca sỹ này thì giữ lửa tình yêu không có nghĩa là lúc nào cũng phải cho thật nhiều chất đốt để nó cháy đùng đùng. Bởi tình yêu luôn có nhiều cung bậc, không thể lúc nào cũng mạnh mẽ, đắm say, cuồng nhiệt. Điều quan trọng là hai người vẫn cảm thấy bị hấp dẫn về nhau, vẫn muốn ở bên nhau.



Chẳng hạn, thỉnh thoảng vợ chồng Duy Uyên cũng nêm nếm cho tình yêu của mình một chút gia vị ghen. Nhưng đó chỉ là ghen đùa giỡn. Vì cả hai vẫn luôn tin tưởng vào nhau và tin tưởng ở chính mình.



Thế nên, dù Duy Uyên có rất nhiều fan hâm mộ nhưng Tường Huy vẫn luôn tự hào mình là bự nhất, dễ thương nhất rồi, không ai đánh bại nổi. Còn Duy Uyên, dẫu dáng hình khá nhỏ bé so với chồng, nhưng cô nàng cũng tự tin rằng mình luôn dễ thương nhất trong mắt chồng. Hơn nữa, vì là người của công chúng, lại học ngành thẩm mỹ, nên Duy Uyên luôn biết cách để đẹp trong mắt ông xã. Dù biết Tường Huy luôn thích một Duy Uyên giản dị, không màu mè, thế nhưng thỉnh thoảng, cô cũng tự làm mới mình bằng những trang phục gợi cảm, bằng cách trang điểm, làm tóc cá tính hơn khiến anh chàng bự con vô cùng ngạc nhiên và thích thú.



Tuy nhiên, theo Duy Uyên thì không có bí quyết hay chiêu thức nào là tuyệt đối trong đời sống vợ chồng. Điều quan trọng nhất vẫn là tình yêu. Cô tin rằng một khi còn tình yêu, là hai người sẽ còn hạnh phúc!

