Eddie Redmayne: Sao bự của loạt phim phù thủy

Chưa kịp hết ngỡ ngàng khi Eddie Redmayne giành giải Oscar danh giá với vai diễn chính đầu tay nhà khoa học Stephen Hwaking, nam diễn viên tài hoa người Anh đã lại liên tiếp ghi dấu ấn với vai người chuyển giới Lili Elbe trong The Danish Girl và mới đây là vai chính trong phim bom tấn Fantastic Beasts and Where to Find Them.

Và vượt qua cả Leonardo DiCaprio, tài tử Oscar đánh dấu ngoạn mục một chặng mới trong sự nghiệp của mình: Ngôi sao hạng A bảo đảm cho doanh thu phòng vé toàn cầu.

Phù thủy duyên dáng chưa từng thấy

Fantastic Beasts and Where to Find Them là bộ phim kể về những sự kiện 70 năm trước câu chuyện trong Harry Potter. Nhân vật chính là Newt Scamander - một phù thủy chu du thế giới để tìm, nghiên cứu và chăm sóc những sinh vật huyền bí.

Đạo diễn David Yates tuyên bố trên EW: “Redmayne là lựa chọn đầu tiên và duy nhất cho vai Scamander”. Ông không yêu cầu Redmayne phải thử vai. Nam diễn viên chỉ việc ký hợp đồng và có mặt trong các buổi thử vai của những diễn viên khác để quan sát.





Người đàn ông có nụ cười hiền lành và gương mặt lấm tấm tàn nhang Eddie Redmayne sẽ còn khiến khán giả mê phim phù thủy phát cuồng trong nhiều năm nữa.

Redmayne nói với The Guardian: “Tôi cảm thấy rất áp lực, bởi bản thân hâm mộ Harry Potter. Một khi bạn đã yêu thích cái gì đó, bạn sẽ không muốn mình là người phá hủy nó”. Ngôi sao làm việc chăm chỉ trong bốn tháng để tập diễn trước phông xanh và tưởng tượng anh đang đối mặt với những sinh vật kỳ bí. Nam diễn viên còn kể rằng trong lần đầu gặp J.K. Rowling, anh đã vui mừng tới mức “tra khảo” nữ nhà văn trong suốt một giờ đồng hồ để hiểu thêm về nhân vật Scamander.

Kết quả là khi lên phim, khán giả được chứng kiến một Scamander duyên dáng, lém lỉnh và đầy những bất ngờ. Nhân vật của anh có vẻ ngoài bẽn lẽn, rụt rè khi mới xuất hiện nhưng ánh mắt bỗng sáng bừng lên khi đề cập tới những sinh vật kỳ bí. Scamander vừa khiến khán giả bật cười trước cách anh xoay xở bắt lại đám thú lại vừa ngưỡng mộ sự dũng cảm và trái tim nhân hậu của nhân vật này trong những hoàn cảnh khó khăn. Trên tất cả, vẻ ngoài hiền lành và nụ cười của Redmayne giúp nhân vật chiếm thiện cảm và niềm tin từ khán giả.

Tờ The Guardian nhận định: “Ở thời điểm này, có thể nói rằng thế giới của Fantastic Beasts sẽ có tên Redmayne trong một thập niên tới. Đan xen giữa những bom tấn ra mắt hai năm một lần ấy, chàng diễn viên tài năng này sẽ luôn thử thách bản thân với những vai diễn khó nhằn và nhọc công chuẩn bị”.

Tài năng từ thuở lên năm

Mẹ của Eddie, bà Patricia, đã từng tự hào chia sẻ về cậu con trai thứ hai, khi từ năm tuổi cậu đã dám trình diễn trước toàn trường và có vở diễn đầu tiên ở tuổi 12 trên sân khấu chuyên nghiệp ở West End.

Simon Dormandy, người thầy dạy diễn xuất của Eddie khi theo học tại Trường Eton, từng chia sẻ: “Ngay khi gặp gỡ tôi đã biết rằng Eddie có năng khiếu đặc biệt. Đó là một phần căn bản của lý do vì sao cậu ấy gặt hái được những thành tích tuyệt vời”.

Đạo diễn Tom Hooper, người từng đạt giải Oscar cho phim The King’s Speech, chia sẻ ngay từ khi đọc kịch bản Cô gái Đan Mạch ông đã có linh cảm rất mạnh mẽ và Eddie xuất hiện ngay trong tâm trí ông khi nghĩ đến Eniar/Lili.

Ngay cả trước khi đến với Fantastic Beasts and Where To Find Them, Eddie Redmayne luôn khiến người xem nể phục vì độ nhập vai gần như hoàn hảo. Hồi năm 2015, màn trình diễn của Redmayne trong The Theory of Everything không chỉ làm lay động công chúng lẫn Viện Hàn lâm Mỹ mà còn khiến một nhân vật đặc biệt khác rơi nước mắt. Đó là GS Stephen Hawking - nguyên mẫu của phim. Tờ Independent kể rằng sau khi xem lại tác phẩm tái hiện một thời tuổi trẻ và sự nghiệp của mình, Hawking rơi lệ và còn phát biểu: “Có những lúc tôi tưởng rằng Eddie chính là tôi”.

Cực kỳ cầu toàn và chăm chỉ

Mặc dù được nhiều người ngợi ca về năng khiếu diễn xuất đặc biệt nhưng Eddie Redmayne chỉ khiêm tốn nói rằng: “Nếu tôi không có đủ tài năng, tôi phải làm việc thật chăm chỉ”. Điều cơ bản mà nam diễn viên chưa từng qua trường lớp đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp nào chia sẻ là chuẩn bị và chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ cho nhân vật của mình.

Hai tuần sau khi giành giải Oscar cho vai diễn nhà khoa học ốm yếu, Eddie bắt đầu quá trình giảm 8 kg cho vai diễn nữ họa sĩ chuyển giới. Eddie cho biết: “Với Theory, tôi đã rất sợ hãi và nó buộc tôi phải nỗ lực nhiều hơn. Có rất nhiều việc phải làm đó là luyện giọng nói, luyện cách biểu cảm, di chuyển như một người bệnh. Tôi đã mất bốn tháng để học những điều đó. Còn trong phim Cô gái Đan Mạch thời gian đó là ba năm”.