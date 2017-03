Elton John cất khúc hát tự do

Cũng trong tháng 9 này, Elton John là người đầu tiên được Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Anh trao giải Brit Thần tượng - vinh danh nghệ sĩ có ảnh hưởng tích cực đến văn hóa Anh.

Thiên tài gặp may

Sự nghiệp của bất cứ người nghệ sĩ nào cũng có một dấu mốc đáng nhớ, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc đời họ. Với Elton John, đó là ngày mà ông gặp gỡ người cộng sự Bernard Taupin. Năm 1967, sau khi nhóm nhạc Bluesology mà ông tự thành lập cùng với một số người bạn thất bại, chàng trai Reginald (khi đó ông chưa lấy nghệ danh Elton John) gửi CV tới người quản lý Ray Williams của hãng đĩa Liberty Records cho cuộc tìm kiếm tài năng sáng tác nhạc theo yêu cầu. Khi tới cuộc hẹn, John được xếp cặp với nhạc sĩ Bernie Taupin - người cũng đăng ký tham gia. Từ lần gặp đầu tiên này, có lẽ họ không nghĩ rằng họ lại có thể ăn ý với nhau tới mức sẽ cộng tác tới 30 album sau đó. Cũng sáu tháng sau đó, Reginald chính thức lấy tên Etlon John làm nghệ danh (được ghép từ tên hai người bạn trong nhóm Bluesology Elton Dean và John Baldry).

Tiếp tục hợp tác với nhà soạn nhạc Bernie Taupin, The Diving Board của Elton John lần này được dự báo sẽ lại cuốn hút người nghe bằng những nhạc phẩm có ca từ đầy chất thơ và mang tính triết lý sâu sắc.

Tự tin và vui nhộn

Gia nhập làng nhạc chuyên nghiệp từ vai trò nhà sáng tác, Elton John cũng thử sức với album solo đầu tay Empty Sky nhưng không gây được sự chú ý. Phải tới một năm sau, Elton cho ra mắt đĩa thu âm thứ hai mang tên mình, trong đó có ca khúc Your Song do ông và Bernie sáng tác mới trở thành hit kinh điển. Từ Your Song đã mở ra cả một thập niên mà tên tuổi Etlton John bao phủ khắp thế giới với 14 album và hàng chục đĩa đơn ăn khách như Rocket Man, Honky Cat, Crocodile Rock, Daniel, Goodbye Yellow Brick Road, Step Into Christmas, Lucy In The Sky With Diamonds, Someone Saved My Life Tonight, Island Girl, và Sorry Seems To Be The Hardest Word,… Trong số đó không thể không nhắc tới Candle In the Wind năm 1997 mà Elton viết cho người bạn thân - Công nương Diana. Ca khúc được phát trong đám tang Diana và sau đó trở thành bài hát bán chạy nhất mọi thời đại.

Từng bị mỉa mai chỉ vì thành công lớn về mặt thương mại nhưng Elton đã chứng minh được tài năng qua việc sáng tác. Ca khúc của Elton John mang dấu ấn đặc biệt mà hiếm người nghệ sĩ nào có được. Công khai là người đồng tính nhưng không phải vì thế mà Elton mất đi sự quyến rũ với phái đẹp. Những bản ballad của ông đều chạm tới trái tim của phái yếu, thêm vào đó là phong thái tự tin từ trang phục biểu diễn ngộ nghĩnh màu mè - sự vui nhộn mà hầu hết phụ nữ đều muốn thấy ở người đàn ông của mình. Thời gian Elton John sáng tác không quá 40 phút để ông bắt trọn được những cảm xúc đầu tiên.

Còn album nào đáng mong chờ hơn?

The Diving Board sẽ đánh dấu đĩa thu âm solo thứ 30 của Elton John sẽ ra mắt vào ngày 24-9 tới đây. So với các nhạc phẩm đã có, danh ca 66 tuổi miêu tả đây là album “tập hợp 15 bản thu xuất sắc trong sự nghiệp của tôi”. Vị danh ca tiết lộ, ông muốn dành thời gian cho việc làm cha cũng như chăm sóc gia đình nên muốn kéo dài thời gian nghỉ ngơi. Thêm vào đó, Elton cũng chán nản khi The Captain & the Kid ế ẩm về mặt doanh thu. “Tôi biết đó không phải là một album thành công thương mại nhưng nó quan trọng với tôi. Còn hãng đĩa thì đá bay nó, điều đó làm tôi rất tức giận, tôi từng không muốn làm thêm album nào nữa” - Elton ấm ức.

Cùng với người bạn đồng hành lâu năm Bernie Taupin, các ca khúc trong The Diving Board được bộ đôi sáng tác chỉ trong hai ngày và được nhào nặn bởi nhà sản xuất danh tiếng từng đoạt Grammy lẫn đề cử Oscar T Bone Burnett. Với nhạc phẩm này, người hâm mộ trung thành của Elton sẽ được trở lại với tiếng piano, bass và trống vốn gắn bó với ông từ những năm đầu của sự nghiệp nhưng lại chưa từng được đưa vào album phòng thu.

The Diving Board cũng sẽ là nhạc phẩm đánh dấu sự thay đổi trong tâm hồn của Elton. Gần 50 năm với 3.000 buổi diễn trên khắp thế giới, tới ngày hôm nay khi đã làm bố, Elton nhận ra ông không còn cần gì ngoài gia đình và thú chơi nhạc tự do. “Tôi 66 tuổi chứ không còn 36 tuổi nữa. Tôi muốn viết nhạc kịch Broadway, muốn dành thời gian cho các con chứ không phải đi tour hay kiếm tiền nữa” - Elton nói. Người nghệ sĩ lão làng cũng không cần những bảng xếp hạng hay danh hiệu cho album mới của ông mà đã mơ mộng theo cách khác: “Tôi muốn có một album đúng với số tuổi của mình. Giống như Modern Times của Bob Dylan vậy, tôi ước gì làm được tốt như ông ấy”.

Kể từ đầu năm nay, nhiều tạp chí về âm nhạc, giải trí đều đưa tin nóng hổi về sự trở lại của Elton John. Một chuyên trang nhận xét: “The Diving Board có Elton John và Bernie Taupin sáng tác, sản xuất bởi T Bone Burnett thì còn điều gì đáng mong chờ hơn nữa?”.

THÚY HOA