Em trai của Choi Ji Shil đột ngột qua đời

Choi Jin Young - em trai của Choi Ji Shil đã qua đời, sáng 29/3.



Choi Jin Young từng đau đớn tột bậc khi phát hiện ra chị ruột của anh, nữ diễn viên Choi Ji Shil tự vẫn tại nhà riêng, bỏ lại hai con thơ vì một tin đồn thất thiệt trên mạng vào năm 2008. Nam diễn viên này cùng mẹ ruột của Choi Ji Shil đã đứng ra chăm sóc và nuôi dạy hai con của Choi Ji Shil kể từ tháng 10/2008 tới nay.

Tuy nhiên, vào hôm nay 29/3, người ta đã phát hiện ra nam diễn viên Choi Jin Young trong tình trạng tắt thở tại nhà riêng. Hiện tại, người ta vẫn chưa đưa ra kết luận về nguyên cái chết của Choi Jin Young.

Một người thân của Choi Jin Young cho biết: “Chúng tôi nhận được tin buồn do người nhà của Choi Jin Young báo. Chúng tôi không hay biết về nguyên nhân cái chết của anh ấy”.

Choi Jin Young và mẹ của anh đau đớn trong tang lễ của Choi Ji Shil, tháng 10/2008

Tin Choi Jin Young đột ngột qua đời đang khiến dư luận Hàn Quốc xôn xao, thông tin này gây chấn động không kém gì thông tin chị gái anh - nữ diễn viên Choi Ji Shil treo cổ tự vẫn từ hai năm trước.

Choi Jin Young vừa là ca sĩ vừa là diễn viên. Anh sinh năm 1971 và từng nổi tiếng với chương trình truyền hình It's OK Because I Love You của đài KBS. Trong giới nghệ sĩ, Choi Jin Young rất được lòng mọi người bởi tình cách thân thiện, chân thành và tốt bụng.

Thi thể của Choi Jin Young hiện đang nằm trong nhà lạnh của một bệnh viện ở Kangnam, Seoul. Đại diện của Choi Jin Young chia sẻ: “Chúng tôi nhận được tin này từ gia đình của anh ấy. Chúng tôi rất sốc khi biết tin”.

Được biết, Choi Jin Young đang có ý định trở lại làng giải trí sau một thời gian tạm nghỉ. Đầu tháng 3 này, Choi Jin Young còn tiết lộ kế hoạch làm việc của anh trên truyền hình. “Tôi phải làm việc để kiếm tiền nuôi hai đứa cháu (con của nữ diễn viên quá cố Choi Ji Shil). Tôi muốn cho chúng thấy, một người cậu như tôi có thể làm gì cho chúng”, Choi Jin Young tâm sự.

Bạn bè thân của Choi Jin Young cho biết, sau khi chị gái anh - Choi Ji Shil qua đời, nam diễn viên này đã rơi vào trạng thái trầm cảm trong một thời gian dài, anh ít tiếp xúc với mọi người. Hiện tại, một giả thuyết được đưa ra, nam diễn viên này đã tự vẫn.

Choi Jin Young cùng hai con của Choi Ji Shil



Theo Mi Vân (Dân trí/News)