Eminem dẫn đầu đề cử Grammy 2011

Danh sách một số đề cử Grammy lần thứ 53:



Album của năm



The Suburbs Arcade Fire

Recovery Eminem

Need You Now Lady Antebellum

The Fame Monster Lady Gaga

Teenage Dream Katy Perry



Ca khúc của năm



Beg Steal Or Borrow - Ray LaMontagne

F*** You - Cee Lo Green, Philip Lawrence & Bruno Mars

The House That Built Me - Tom Douglas & Allen Shamblin

Love The Way You Lie - Alexander Grant, Holly Hafferman & Marshall Mathers

Need You Now - Dave Haywood, Josh Kear, Charles Kelley & Hillary Scott



Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất



Justin Bieber

Drake

Florence & The Machine

Mumford & Sons

Esperanza Spalding



Album pop xuất sắc nhất



Pushing The Envelope - Gerald Albright

Take Your Pick - Larry Carlton & Tak Matsumoto

Heart And Soul - Kenny G

Singularity - Robby Krieger

Everything Is Everything: The Music Of Donny Hathaway - Kirk Whalum



Giọng pop nữ hay nhất



King Of Anything- Sara Bareilles

Halo (Live) - Beyoncé

Chasing Pirates - Norah Jones

Bad Romance - Lady Gaga

Teenage Dream - Katy Perry



Giọng pop nam hay nhất



Haven't Met You Yet - Michael Bublé

This Is It - Michael Jackson

Whataya Want From Me - Adam Lambert

Just The Way You Are - Bruno Mars

Half Of My Heart - John Mayer



Giọng R&B nữ hay nhất



Gone Already - Faith Evans

Bittersweet - Fantasia

Everything To Me - Monica

Tired - Kelly Price

Holding You Down (Going In Circles) - Jazmine Sullivan



Giọng R&B nam hay nhất



Second Chance - El DeBarge

Finding My Way Back - Jaheim

Why Would You Stay - Kem

We're Still Friends - (Kirk Whalum &) Musiq Soulchild

There Goes My Baby - Usher



Album R&B hay nhất



The Love & War Masterpeace - Raheem DeVaughn

Back To Me - Fantasia

Another Round - Jaheim

Wake Up! - John Legend & The Roots

Still Standing - Monica



Album rap hay nhất



The Adventures Of Bobby Ray - B.o.B

Thank Me Later - Drake

Recovery - Eminem

The Blueprint 3 - Jay-Z

How I Got Over - The Roots

Album rock hay nhất

Emotion & Commotion - Jeff Beck

The Resistance - Muse

Backspacer - Pearl Jam

Mojo - Tom Petty And The Heartbreakers

Le Noise - Neil Young



Album nhạc đồng quê hay nhất



Up On The Ridge - Dierks Bentley

You Get What You Give - Zac Brown Band

The Guitar Song - Jamey Johnson

Need You Now - Lady Antebellum

Revolution - Miranda Lambert