Eminem giành cú đúp chứng nhận đĩa đơn nhạc số kim cương

Cả hai đĩa đơn Not Afraid và Love The Way You Lie đều thuộc album Recovery phát hành năm 2010 vừa được Hiệp hội Công nghệ ghi âm Hoa Kỳ RIAA trao chứng nhận đĩa đơn nhạc số kim cương, tương đương với 10 triệu lượt mua phát.

Trước đó, Eminem từng giành được chứng nhận kim cương tại thị trường album nhờ hai CD The Marshall Mathers LP (2000) và The Eminem Show (2002) với hơn 37 triệu lượt đĩa bán ra ở Mỹ. Con số này giúp Eminem xếp ở vị trí thứ 44 trong danh sách những nghệ sĩ có lượng tiêu thụ âm nhạc nhiều nhất mọi thời đại, vượt qua nhóm nhạc Backstreet Boys. Được chính thức đưa ra từ năm 1958, chương trình chứng nhận đĩa vàng và bạch kim của RIAA có thêm chứng nhận kim cương kể từ năm 1999 để vinh danh những đĩa đơn hay album có doanh số bán từ 10 triệu bản trở lên tại thị trường Mỹ. Danh sách 110 album và ca khúc từng được trao chứng nhận kim cương bao gồm tác phẩm đến từ những nghệ sĩ danh tiếng như The Beatles, Justin Bieber, Mariah Carey, Michael Jackson, Lady Gaga, Led Zeppelin, Madonna, Usher…

