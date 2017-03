Eminem và Justin Bieber "càn quét" giải Billboard

Justin Bieber thắng lớn tại lễ trao giải - Ảnh: Billboard

Rapper Eminem đã giành chiến thắng trong các hạng mục: nghệ sĩ xuất sắc, nam nghệ sĩ xuất sắc, album đứng đầu Billboard 200, ngôi sao nhạc rap, bài hát rap và album rap hàng đầu.

Trước đó, Eminem từng giành giải album của năm và album R&B/Hip Hop của năm tại Billboard Music Awards vào năm 2002. Tuy nhiên, anh đã không có mặt tại lễ trao giải lần này.

Trong khi đó, thần tượng tuổi teen Justin Bieber tỏ ra không kém cạnh đàn anh với 6 giải: nghệ sĩ mới, nghệ sĩ ảnh hưởng nhất, nghệ sĩ triển vọng, nghệ sĩ nhạc số, album nhạc pop và ca khúc triển vọng.

Đây cũng là lần đầu tiên Justin Bieber chiến thắng tại Billboard Music Awards. Ngoài ra, chàng trai 17 tuổi này còn giật giải ngôi sao được người hâm mộ yêu thích nhất trong cuộc bình chọn trên trang Billboard.com từ ngày 9 đến 20-5 với 1,6 triệu lượt bình chọn của người hâm mộ.

Dẫn đầu danh sách đề cử năm nay tại 18 hạng mục, nữ ca sĩ Rihanna đã không phụ lòng người hâm mộ khi mang về giải nữ nghệ sĩ hàng đầu và giải nghệ sĩ của những bài bát trên sóng radio. Ngoài ra, ca khúc Love The Way You Lie (Yêu cách bạn nói dối) do Rihanna trình bày cùng rapper Eminem đã giành giải ca khúc rap hàng đầu.

“Công chúa nhạc đồng quê” Taylor Swift ra về với giải Top Billboard 200 Artist, giải nữ nghệ sĩ nhạc đồng quê và giải album nhạc đồng quê với Speak Now. Trong khi đó, Katy Perry, Shakira, Chris Tomlin và Train mang về mỗi người hai giải.

Ngoài ra, chương trình còn có 3 giải đặc biệt bao gồm giải thiên niên kỉ dành cho Beyonce Knowles và giải biểu tượng dành cho Neil Diamond. Ban nhạc lừng danh U2 nhận giải chuyến lưu diễn xuất sắc nhất.

Các ngôi sao khác như Meanwhile, Bruno Mars, Lady Antebellum, Black Eyed Peas, Enrique Iglesias, Ludacris, Nelly, Neon Trees, Skillet, U2, Will.I.Am and Edward Maya & Vika Jigulina đều ra về với một giải Billboard Music Award.

Bên cạnh lễ trao giải, màn trình diễn của các nghệ sĩ như Black Eyed Peas, Rihanna, Keith Urban, Taio Cruz, Cee Lo Green , Lady Antebellum, Nicki Minaj , Ke$ha , Pitbull,… đã gây sự chú ý đặc biệt với khán giả.

Danh sách giải thưởng tại Billboard Music Awards năm 2011:

Nghệ sĩ hàng đầu: Eminem

Nghệ sĩ mới: Justin Bieber

Nam nghệ sĩ: Eminem

Nữ ca sĩ: Rihanna

Nhóm nhạc: The Black Eyed Peas

Nghệ sĩ pop: Lady Gaga

Nghệ sĩ R & B: Usher

Nghệ sĩ Rap: Eminem

Nghệ sĩ nhạc đồng quê: Taylor Swift

Nghệ sĩ rock: Train

Nghệ sĩ La Tinh: Shakira

Nghệ sĩ Alternative: Mumford & Sons

Nghệ sĩ Dance / Điện tử: Lady Gaga

Album Pop: Justin Bieber - My World 2.0 (Tạm dịch: Thế giới 2.0 của tôi) và Katy Perry - Teenage Dream ( tạm dịch: Giấc mơ tuổi hoa)

Album R & B: Usher - Raymond v. Raymond (tạm dịch: Raymond chống Raymond)

Album Rap: Eminem - Recovery (tạm dịch: Phục hồi)

Album nhạc đồng quê: Taylor Swift - Speak Now (Nói ngay)

Top Hot 100 Song: Taio Cruz - Dynamite

Ca khúc Pop: Taio Cruz - Dynamite

Ca khúc R & B: Usher và Will.i.am - OMG

Ca khúc rap: Eminem và Rihanna - Love The Way You Lie (tạm dịch: Yêu cách bạn nói dối)

Ca khúc đồng quê - Lady Antebellum - Need You Now (tạm dịch: Cần bạn bây giờ)

Các giải thưởng được trao dựa trên bảng xếp hạng Billboard, doanh số bán album, đĩa đơn, sự tương tác giữa ca sĩ và người hâm mộ cũng như mức độ ảnh hưởng của ca sĩ thông qua các mạng xã hội như Facebook, Twitter… Trong đó, doanh số bán hàng của các nghệ sĩ do trung tâm kiểm toán dữ liệu uy tín Nielsen SoundScan cung cấp; số lượng theo dõi các đài phát thanh do Nielsen BDS thống kê; đo truyền dữ liệu bởi hãng Tubemogul và Nielsen BDS; lượng tiêu thụ sản phẩm do Next Big Sound cung cấp và lượt theo dõi các tour diễn do Billboard Boxscore thống kê. Các dữ liệu trên được tính trong khoảng thời gian từ 28-2-2010 đến 1-3-2011. Lễ trao giải BMAs 2011cũng là mốc đánh dấu sự trở lại của sự kiện âm nhạc danh giá này sau một thời gian gián đoạn từ năm 2007.

Theo THIÊN HƯƠNG - LÊ THƯƠNG (TTO, Billboard, AP, Reuters)