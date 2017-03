Emmy 2012: “Đế chế” Mad Men sụp đổ

Lễ trao giải Emmy lần thứ 64 năm 2012 vừa diễn ra tại nhà hát Nokia, Los Angeles (Mỹ) đêm 23-9 (sáng 24-9 giờ Việt Nam).





Nụ cười rạng rỡ của Claire Danes khi lên nhận giải Nữ diễn viên chính thể loại phim chính kịch xuất sắc nhất cho vai diễn trong Homeland - Ảnh:Getty Images





Julia Louis-Dreyfus (phim Veep) chiến thắng trong một đường đua được cho là cam go nhất tại giải Emmy - giải Nữ diễn viên chính thể loại phim hài kịch xuất sắc nhất - Ảnh: Reuters



Jon Cryer - Nam diễn viên của Two and A Half Men's bất ngờ được vinh danh là Nam diễn viên chính phim hài kịch xuất sắc nhất - Ảnh: latimes



Mặc dù giành được 17 đề cử Emmy trước đó nhưng Mad Men - bộ phim miêu tả xã hội Mỹ những năm 1960 đã không đạt được bất kỳ giải thưởng nào.Thay vào đó, “lính mới” Homeland - tác phẩm mới phát sóng trên kênh truyền hình cáp Showtime - đã giành giải Phim truyền hình thể loại chính kịch xuất sắc nhất. Bộ phim tâm lý kinh dị sau sự kiện ngày 11-9 đồng thời ẵm luôn các giải thưởng quan trọng khác: Kịch bản thể loại chính kịch hay nhất và nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho Damian Lewis và Claire Danes.Tại thể loại phim hài kịch, Modern Family - bộ phim của đài truyền hình ABC kể về cuộc sống hỗn loạn của ba cặp đôi - đã năm thứ ba liên tiếp giành danh hiệu Phim hài kịch hay nhất. Hai diễn viên của phim Eric Stonestreet và Julie Bowen cũng lần lượt “đăng quang” tại các hạng mục Nam nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.Jon Cryer - nam diễn viên của Two and A Half Men's cũng bất ngờ được vinh danh Nam diễn viên chính phim hài kịch xuất sắc nhất.Tại hạng mục Nữ diễn viên chính phim hài kịch - một trong những đường đua cam go nhất, Julia Louis-Dreyfus của phim Veep đã xuất sắc vượt qua các ứng viên khác để giành chiến thắng.Game Change, đứa con tinh thần của hãng HBO kể về chiến dịch tranh cử phó tổng thống của nữ chính trị gia Sarah Palin cũng là một trong những cái tên được xướng lên nhiều nhất tại lễ trao giải Emmy năm nay khi giành 4 giải tại hạng mục Phim truyền hình ít tập là Phim hay nhất, biên kịch, đạo diễn và nữ diễn viên xuất sắc nhất (dành cho Julianne Moore).