Eugene xinh đẹp sắp lên xe hoa

Eugene và đồng nghiệp Ki Tae Young sẽ lên xe hoa vào ngày 23/7 tới.





Cặp đôi này bắt đầu hẹn hò vào tháng 1 năm ngoái.





























Theo Mi Vân ( Dân trí/ Nate)

Eugene là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ ba thành viên S.E.S. Sau khi nhóm S.E.S giải nghệ không chính thức, Eugene đã bước chân vào lĩnh vực điện ảnh và nhanh chóng gây dựng được tên tuổi. Cô từng góp mặt trong một loạt các bộ phim truyền hình của Hàn Quốc như Loving You, Save The Last Dance và Wonderful Life.Là một trong những nghệ sỹ có học vấn cao nhất tại Hàn Quốc, Eugene thông thạo ba ngoại ngữ: tiếng Trung, tiếng Anh, Nhật và là MC đáng yêu của đài truyền hình Hàn Quốc.Eugene từng có thời gian hò hẹn với nam diễn viên quá cố Park Yong Ha, người đã tự vẫn tại nhà riêng vào năm ngoái, trong thời gian hai người hợp tác thực hiện bộ phim Loving You. Eugene và nam diễn viên của Bản tình ca mùa đông sau đó đã tuyên bố chia tay vì không có thời gian dành cho nhau. Tại tang lễ của Park Yong Ha năm ngoái, Eugene cũng xuất hiện để chia buồn với gia đình anh.Mối quan hệ tình của của nữ diễn viên khả ái này và chàng diễn viên Ki Tae Young đã được giữ kín suốt thời gian qua. Do vậy, khán giả hâm mộ rất ngạc nhiên khi người đại diện của Eugene thông báo vào ngày hôm nay 11/5 rằng: “Eugene và Ki Tae Young sẽ tổ chức lễ cưới vào ngày 23/7 tại một nhà thờ ở Kyungkido”.Người đại diện này “bật mí” thêm, cặp đôi này bắt đầu hò hẹn vào tháng 1 năm ngoái sau khi bộ phim truyền hình Finding Destiny của đài MBC đóng máy. Gia đình hai bên đã gặp gỡ để bàn về kế hoạch tổ chức đám cưới cho hai người.Eugene và “ông xã” Ki Tae Young sẽ tổ chức một buổi họp báo thông báo về kế hoạch làm đám cưới của họ cũng như tiết lộ về chuyện tình cảm của hai người vào ngày 23/5 tới.Một số hình ảnh về nữ diễn viên khả ái Eugene.