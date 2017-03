FABBA mang ABBA huyền thoại đến Việt Nam

Thành lập năm 1996 tại Australia, FABBA đã trở thành một cái tên quen thuộc với các tín đồ âm nhạc của ABBA. FABBA được chào đón nồng nhiệt trên khắp thế giới bởi khả năng convert xuất sắc các bài hát của 4 đàn anh đàn chị huyền thoại, đồng thời tổ chức hàng trăm đêm nhạc tưởng nhớ ABBA tại nhiều nơi trên thế giới. Ban nhạc tribute này còn làm kinh ngạc khán giả bởi diện mạo và phong cách “sao y bản chính” ban nhạc gốc Thụy Điển và được coi là tuổi xuân của ABBA giữa thế kỷ 21. FABBA bao gồm 7 thành viên với các ca sĩ chủ chốt: Anthea Johnson (vai Freda), Robyn Larymore (vai Angetha), Tim Johnson (vai Bjorn), Danny (vai Benny).

Ngày 12/2, FABBA đặt chân tới sân bay Nội Bài, bắt đầu chuẩn bị cho chuyến lưu diễn. Ngày 16/2, ban nhạc sẽ rời Việt Nam. Trong hai đêm diễn tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ, Hà Nội ngày 13/2, và sân khấu ca nhạc Lan Anh, TP HCM ngày 14/2, người hâm mộ sẽ có dịp giao lưu, chia sẻ niềm đam mê âm nhạc với FABBA. Chương trình tái hiện nguyên vẹn các ca khúc đỉnh cao của ABBA thời hoàng kim như Happy New Year, Money Money Money, The Winner Takes It All..., với không gian âm nhạc gợi nhớ thập niên 1970. Đêm nhạc diễn ra trong 120 phút với sân khấu được thiết kế cổ điển và đậm chất Bắc Âu.

Tháng 4/2008, ban nhạc Australia đã có kế hoạch đến Việt Nam biểu diễn. Tuy nhiên, do một số trục trặc, chuyến đi phải hoãn lại tới năm nay.