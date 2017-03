Fan đòi tẩy chay Grammy vì Justin Bieber trượt đề cử

Justin Bieber biểu diễn tại Philadenphia







5 chàng trai của nhóm One Direction







Nicki Minaj



Khánh Đan (TTVH, Peolple, Daily Mail)

Những hạng mục uy tín điểm mặt các ngôi sao như Jay-Z, Kanye West, fun. là điều khỏi phải bàn cãi nhưng việc Justin Bieber, One Direction hay Nicki Minaj không có lấy một đề cử nào đã khiến nhiều người bất bình.Justin Bieber đã có một năm thành công với album Believe phát hành hồi tháng 6. Album này đã bán được hơn một triệu bản, trong đó ca khúc Boyfriend từng đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Bieber từng kỳ vọng giành được một đề cử Grammy trong các hạng mục như Album nhạc pop xuất sắc, Màn biểu diễn Pop solo xuất sắc (cho Boyfriend hay As Long As You Love Me) hoặc Nghệ sĩ mới xuất sắc.Tuy nhiên trong buổi lễ công bố các đề cử Grammy 2013, Justib Bieber không có tên trong bất cứ hạng mục nào. “Tôi hoàn toàn không đồng ý. Justin xứng đáng nhận được đề cử. Hội đồng Grammy đã thổi bay cậu lần này dù album của Bieber đã thành công lớn, cháy vé trong các tour diễn và chinh phục mọi khán giả. Tôi thực sự không có bất kỳ lời tốt đẹp nào để nói về quyết định của họ”, người đại diện của Justin, Scooter Braun than phiền.Lời trách cứ của Braun đã nhận được sự ủng hộ của 31 triệu fan của Justin trên toàn thế giới. Thậm chí fan của Bieber còn kêu gọi “tẩy chay Grammy” vì đã đưa ra "những lựa chọn bất công".One Direction cũng chung số phận với Justin Bieber. Tháng 3 năm nay, các chàng trai One Direction đã làm nên lịch sử khi trở thành nhóm nhạc Anh Quốc đầu tiên ra mắt Billboard Top 200 ở ngôi No.1 với album Up All Night. Album thứ hai Take Me Home cũng tiếp nối thành công của Up All Nights với 540.000 bản bán ra chỉ trong tuần đầu tiên phát hành.One Direction đã chinh phục thị trường Mỹ một cách không thể ấn tượng hơn dù trước đó họ tỏ ra khá e dè với dự định “Mỹ tiến” của mình. Sức lan tỏa của họ tại xứ cờ hoa còn được thể hiện ở Ellen Show khi chương trình buộc phải tổ chức tại một quảng trường lớn tại Los Angeles mới chứa đủ lượng fan quá lớn của nhóm.Với những thành công có được trong năm, One Direction kỳ vọng họ sẽ được “lưu ý” ở hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất thế nhưng cuối cùng chỉ có Alabama Shakes, fun., Hunter Hayes, The Lumineers và Frank Ocean được xướng tên.Nữ ca sĩ Nicki Minaj cũng tay trắng. Album phòng thu thứ 2 của cô mang tên Pink Friday: Roman Reloaded đã đạt vị trí quán quân trên Billboard 200 và xuất hiện trên bảng xếp hạng của nhiều quốc gia trên thế giới. Trong thời gian này, cô cũng được chọn làm nghệ sĩ hợp tác trong rất nhiều bài hát và đĩa đơn, Give Me All Your Luvin của Madonna, Turn Me On của DJ người Pháp David Guetta, Take It To The Head của DJ Khaled và Chris Brown... Bên cạnh đó, Nicki Minaj còn nhận được sự ủng hộ lớn khi xuất hiện trên chương trình American Idol cũng như màn biểu diễn sôi động ở Grammy Awards 2012...Gạt sang một bên nỗi buồn bị Grammy “bỏ rơi”, Justin Bieber vẫn biểu diễn cực sung và hoành tráng tại Jingle Ball, Philadelphia. Sự cuồng nhiệt hết mình của Bieber trên sân khấu như chứng tỏ một điều: vuột mất cơ hội tại Grammy là rất đáng tiếc nhưng đó cũng chính là thời điểm các nghệ sĩ nhận ra mình cần phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện các sản phẩm âm nhạc.