Fan tẩy chay phim về Michael Jackson

Người hâm mộ ở khoảng 10 quốc gia và vùng lãnh thổ cho rằng bộ phim che giấu sự thật về tình hình sức khỏe của Michael Jackson và giúp các nhà tổ chức show diễn “This Is It” kiếm lời, trong khi họ lẽ ra phải chịu trách nhiệm gián tiếp gây ra cái chết của anh hôm 25-6.

Reuters đưa tin, đây chủ yếu là những fan lâu năm của Michael. Họ lo lắng cho sức khỏe của anh tới mức bốn ngày trước khi anh chết, họ đã gửi thư, đề nghị anh hủy chuyến lưu diễn nếu cảm thấy không thực sự sẵn sàng. Họ nói: “Chúng tôi mong rằng mọi người sẽ hiểu ai phải chịu trách nhiệm về cái chết của Michael Jackson và nếu xem phim, hãy xem với con mắt phê bình. Những người quanh anh ấy đã lờ đi dù họ thấy rõ ràng có vấn đề. Chúng tôi muốn tôn vinh Michael và di sản kỳ diệu anh để lại, nhưng không thể làm được nếu sự thật bị che giấu, công lý không được thực thi và những lời dối trá vẫn có đất sống”.

Trong khi đó, Kenny Ortega (đạo diễn của phim This Is It và chỉ đạo vũ đạo trong các buổi luyện tập của Michael Jackson) cho biết, anh không thấy ngôi sao này có dấu hiệu phụ thuộc vào tân dược. Anh chỉ thấy Michael rất hào hứng khi biểu diễn, và bộ phim được xây dựng không phải để kiếm tiền.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 22-10, Ortega gọi bộ phim là “một bức tranh ghép về âm nhạc”. Anh nói: “Tôi tin rằng khán giả sẽ hiểu và trân trọng công sức Michael Jackson đổ vào các show anh dự định diễn ở Anh, sẽ hiểu rằng được đứng trên sân khấu là mơ ước, mục tiêu của anh”.

Cảnh sát Los Angeles (Mỹ) tuyên bố huyền thoại âm nhạc này qua đời vì sử dụng thuốc ngủ quá liều.