Fan thuê quá nhiều!

Người hâm mộ trong một chương trình ca nhạc ở TP Cần Thơ .Ảnh: Hồng Thúy



Hết thời fanclub tự nguyện

“Fanboard” thuê

Thuê fan chuyên nghiệp

Giá trị ảo từ tin nhắn



Có một dạng fan thuê khác nhưng cũng góp phần làm điên đảo những người trong cuộc, nhất là khi thành công của họ phụ thuộc vào tin nhắn của khán giả. Cách thức này cũng giúp cho một vài giọng ca thí sinh trong một vài cuộc thi âm nhạc gần đây đạt được thành tích như mong muốn. Từng có chuyện một công ty kêu gọi hàng ngàn nhân viên của mình nhắn tin bình chọn cho một thí sinh ca sĩ người nhà vì “ màu cờ sắc áo”.



Hẳn nhiên, số tin nhắn từ công ty này đã góp phần không nhỏ cho “gà nhà” bất ngờ giành chiến thắng. Trong một giải thưởng được tổ chức hằng năm, ông bầu của ca sĩ D. đã nói các nhân viên của mình bình chọn cho ca sĩ D, ai nhắn tin bình chọn sẽ được nhận 10.000 đồng. Ông không hề hứa suông vì cuối giờ làm, mỗi công nhân đều được nhận 10.000 đồng cho một tin nhắn bình chọn của mình

Những lời rao tuyển fanboard (những người hâm mộ theo cách biểu thị sự yêu mến của mình bằng chữ viết trên tấm băng rôn, trên cơ thể chính mình dành cho “thần tượng”) của nghệ sĩ đang xuất hiện công khai trên nhiều diễn đàn. Điều này khiến không ít người ngạc nhiên bởi hâm mộ là tình cảm tự nhiên của công chúng dành cho nghệ sĩ mà mình thật sự yêu mến.Đã xa rồi chuyện một ca sĩ luôn tự hào mình có một fanclub (CLB người hâm mộ) lên đến hàng chục ngàn thành viên, rải khắp mọi miền đất nước. Và fanclub hùng hậu nhất này có thể giúp ca sĩ đó “tung hoành” trong các giải thưởng do công chúng bầu chọn cũng như đẩy số lượng phát hành đĩa của mình lên con số hàng chục ngàn bản. Chỉ có người trong cuộc biết rõ chuyện này nhưng thực tế, việc các fanclub không còn rầm rộ như trước đây là điều có thật.Minh chứng rõ nét là không còn hình ảnh khoa trương của các fanclub trong những chương trình ca nhạc của các ca sĩ hàng đầu được tổ chức thời gian gần đây nữa. Có chăng chỉ là một nhóm nhỏ vài chục người, vẫn có bảng điện và vẫn gào lên một cái tên nghệ sĩ nào đó khi họ xuất hiện trước công chúng.Những fan đó chủ yếu là những người quen cũ, đã “thần tượng” ca sĩ mà mình yêu thích từ chục năm nay, vì tình cảm cũ, họ vẫn đến ủng hộ mỗi khi cần. Điều này hoàn toàn hợp lý khi những fan cũ ngày một lớn tuổi và cách nghĩ của họ cũng thay đổi theo thời gian, không có nhiều điều kiện và còn nhiều hứng thú theo chân “thần tượng” để la hét, cổ vũ trong các chương trình biểu diễn hoặc các sự kiện quan trọng có “thần tượng” mình tham gia.Trong khi đó, với điều kiện tiếp cận rất dễ dàng các công nghệ thông tin như hiện nay, thật khó để nghệ sĩ “sai khiến” các fan trẻ. Một ca sĩ thừa nhận: “Fan hiện nay cũng hờ hững với nghệ sĩ hơn trước nhiều. Điều đó cũng dễ hiểu khi cơ hội gặp gỡ “thần tượng” ngày nay quá dễ dàng, thậm chí thừa thãi nên không có chuyện khán giả giẫm đạp nhau xin chữ ký hay có những thái độ, hành động thể hiện sự cuồng nhiệt với nghệ sĩ mà mình yêu thích như trước nữa.Muốn gặp nghệ sĩ, khán giả có thể đến các phòng trà ca nhạc hay tại các sân khấu tụ điểm ca nhạc ngoài trời, giá rẻ. Còn album, chỉ cần lên mạng, người nghe đã có tất cả những gì họ thích. Hơn nữa, ngày nay, fan trẻ có quá nhiều lựa chọn nên chính họ cũng chẳng thật sự yêu thích một nghệ sĩ nào thái quá, do sở thích của họ cũng thay đổi từng ngày, tương ứng với số lượng ca sĩ tăng lên mỗi ngày”.Dù vậy, sử dụng hình ảnh rầm rộ của fan để quảng bá tên tuổi của mình vẫn hiệu quả nên các nghệ sĩ không thể không chọn lựa, nhất là các ca sĩ trẻ. Đó là lý do nảy sinh tình trạng thuê fan. Người trong nghề không còn lạ với hình ảnh những nghệ sĩ luôn nhận được những con thú nhồi bông cao quá đầu người hay những bó hoa ôm một vòng tay không xuể. Món quà càng lớn, đắt tiền, nghệ sĩ càng chứng tỏ với mọi người về mức độ yêu thích của khán giả đối với mình. Thực tế, những món quà đó do nghệ sĩ bỏ tiền ra mua, nhờ khán giả “ruột” lên sân khấu tặng.Công việc phổ biến nhất hiện nay của fan thuê là làm fanboard. Đó là những người được thuê làm người hâm mộ, biểu thị sự yêu mến của mình bằng những chữ viết đầy yêu thương trên những tấm băng rôn, thậm chí viết trên cơ thể mình để dành tặng cho một nghệ sĩ “thần tượng” nào đó với những câu đại loại: “I love you A”, “Love you forever, B”; “Chúng tôi yêu bạn C”..., rồi chụp hình và đăng tải lên website cá nhân của ca sĩ, của chính họ hay ở một diễn đàn nào đó trên internet.Thù lao cho những fanboard cũng khá xứng, được tặng những đĩa nhạc miễn phí, vé xem live show miễn phí, vé mời xem phim hoặc thực tế hơn là tiền. Một fanboard làm fan thuê cho một ca sĩ tiết lộ: “Thù lao không nhiều, đôi khi chỉ nhận mấy thứ lặt vặt nhưng vui vì xuất hiện trên nhiều website”. Đây cũng là lý do khiến nhiều bạn trẻ vẫn hào hứng với công việc làm fanboard thuê.Không mang tính nội bộ, một lực lượng fan thuê quy mô và chuyên nghiệp hơn là những người đóng vai fan trong những sự kiện giải trí cần có những hình ảnh cuồng nhiệt của công chúng. Nhiệm vụ của họ là la hét theo đúng kịch bản (được một hoạt náo viên hướng dẫn trước khi chương trình khai diễn và chỉ huy diễn khi chương trình diễn ra) để ủng hộ cho các nghệ sĩ.Những hình ảnh này không thể thiếu trong các cuộc thi về âm nhạc thời gian qua. Thí sinh nào cũng nhận được sự ủng hộ như nhau và điều đó làm cho không khí cuộc thi có vẻ sôi nổi hẳn. Còn những người tham gia làm fan thuê vừa được nhận thù lao lại được ngồi xem chương trình sát sân khấu.Tất nhiên, dù có tự tạo ra bao nhiêu hình ảnh để cho mọi người thấy được khán giả hâm mộ cuồng nhiệt mình hay đẩy kết quả tin nhắn bình chọn giành giải thưởng như mong muốn trong các cuộc thi nhưng một khi người nghệ sĩ không thực tài, không được công chúng yêu mến thật sự thì hào quang tự tạo ấy cũng chỉ là trò ảo thuật đối với công chúng trong một thời gian ngắn. Điều đáng nói chính những giá trị ảo này được tạo ra đã ít nhiều làm chệch hướng thị trường giải trí Việt. 