Fast and Furious 5 - Quy tắc sống

Fast 5 đang trở thành cơn sốt với khán giả điện ảnh Việt Nam vì lịch ra mắt tại các rạp trong cả nước là vào ngày 6-5. Từ hiệu ứng mà 4 phần trước của loạt phim tạo nên, khán giả tin rằng Fast 5 sẽ tiếp tục là cuộc trình diễn ngoạn mục của Vin Diesel (vai Dominic Toretto) cùng Paul Walker (vai Brian O’Conner) trên phim và doanh thu ở phòng vé. 79% các nhà phê bình nhận xét tốt về Fast 5 với điểm trung bình 6,3/10. Tiếp theo diễn biến từ phần 4, Fast and Furious, chàng cảnh sát Brian và Mia Toretto (em gái của Dominic) lập kế hoạch cứu Dominic thoát khỏi ngục tù, thổi bay mọi rào cản luật lệ, trong phần 5 này, họ cố gắng thực hiện phi vụ cuối cùng để tìm sự tự do.

Poster của phim Fast and Furious 5

Loạt phim Fast and Furious đã thu hút đông khán giả trong vòng một thập kỷ qua không chỉ vì đường đua tốc độ, siêu xe mà còn vì thời trang sành điệu, âm nhạc hợp thời và dàn diễn viên hàng đầu. Bộ phim không chỉ vẽ lên một phần bức tranh về thế giới ngầm của Los Angeles, làm nổ tung màn ảnh với vòng đua gây đứng tim khán giả tại Miami, phơi bày thế giới ngầm ở Tokyo và lần này là công phá đường ngầm tại biên giới Mỹ - Mexico mà còn cho thấy những ràng buộc bởi lòng trung thành, tình cảm gia đình. Nếu khán giả đã quen với công thức tình yêu trở thành sợi dây gắn kết tình nghĩa gia đình, tình bằng hữu thì ở Fast 5, đạo diễn Justin Lin đã dùng hình tượng đứa trẻ trong bụng mẹ (Mia mang thai) để khắc họa hai chữ gia đình rất thiêng liêng trong lòng mỗi người. Dù đó có là đứa trẻ được dưỡng nuôi trong một gia đình ấm êm hay đứa trẻ mồ côi sống trên đường phố thì gia đình là điều thiêng liêng ẩn chứa trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người.

So với nhiều siêu phẩm khác, Fast and Furious 5 không nằm trong danh sách những bộ phim “bom tấn” bởi thực tế, những đại cảnh trong phim đều được thực hiện để phục vụ mục đích giải trí là chính. Thế nhưng, sức mạnh khiến Fast and Furious 5 thêm hấp dẫn là quy tắc sống riêng của mỗi người. Mỗi nhân vật trong phim đều có những quy tắc sống của riêng mình và chính điều đó đã tạo nên những nút thắt, những tình tiết đối đầu hấp dẫn trong phim.