Fergie được bình chọn là Người phụ nữ của năm

Ca sỹ Fergie. (Nguồn: Internet)



Theo Thanh Phương (Vietnam+)



Cô nàng xinh đẹp của ban nhạc Black Eyed Peas sẽ chính thức được trao danh hiệu này trong một buổi lễ long trọng tổ chức tại thành phố New York hôm 2/12 tới.Cô nàng funky tỏ ra rất bất ngờ với vinh dự này. Theo Fergie, đây là một thành tựu sự nghiệp vô cùng lớn lao, trong khi cô thì quá đỗi bình thường.Danh hiệu Người phụ nữ của năm được dành để tôn vinh nữ nghệ sỹ đóng vai trò tiên phong trong công cuộc phát triển của âm nhạc thế giới, cũng như những thành tích mà nghệ sỹ này đạt được bằng tài năng của mình.Trước Fergie, đã từng có Beyonce, Ciara và Reba McEntire được trao danh hiệu này.Tính đến thời điểm này, Fergie mới chỉ có duy nhất một album solo "The Dutchess," phát hành năm 2006, và đoạt được nhiều đĩa bạch kim.Cô vẫn tiếp tục tham gia biểu diễn và ghi âm với Black Eyed Peas. Album mới của họ, "The Beginning," dự kiến sẽ xuất hiện trên các kệ đĩa từ ngày 30/11 tới./.