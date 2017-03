Fergie người phụ nữ của năm 

Black Eyed Peas là ban nhạc hip-hop đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard lâu nhất trong lịch sử 52 năm. Ngoài Fergie, trước đây nhóm Black Eyed Peas cũng từng có một thành viên nữ là Kim Hill. Nhưng cô ca sĩ này đã rời nhóm vào năm 2000. Đến năm 2001, “Người phụ nữ của năm” của Tạp chí Billboard mới chính thức gia nhập Black Eyed Peas và cùng các chàng trai chinh phục âm nhạc. Hiện ban nhạc gồm các thành viên: Will.i.am, Apl.de.ap, Taboo và Fergie.

Theo Diễm Thư (TNO)



Đây là giải thưởng thường niên do tạp chí âm nhạc Billboard bình chọn để tôn vinh những phụ nữ tài năng và quyền lực nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc. Năm 2009, nữ diva Beyoncé đã nhận giải thưởng này. Phát biểu của Fergie (tên thật là Stacy Ferguson) phần nào nói lên được giá trị của giải thưởng: “Người phụ nữ của năm do Billboard bình chọn là giải thưởng cao quý mà trong sự nghiệp người nghệ sĩ nào cũng muốn có được. Tôi thật sự sung sướng khi được nhận giải thưởng quý giá này. Với tôi đó là giải thành tựu trong cả cuộc đời. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé so với giải thưởng. Nhưng cũng thật phấn khích khi trở thành “Người phụ nữ của năm” của tạp chí danh tiếng Billboard”.Bình luận về việc Fergie giành danh hiệu, Tổng biên tập tạp chí Billboard, ông Bill Werde nói: “Fergie không chỉ giỏi việc ca hát mà còn là một doanh nhân thật sự và là nhà từ thiện hảo tâm. Hình ảnh của cô là nguồn cảm hứng bất tận cho các nữ nghệ sĩ ở khắp nơi trên thế giới”. Với những người hâm mộ Fergie thì không ai ngạc nhiên khi biết rằng: ngoài sự nghiệp âm nhạc, cô còn là người rất tích cực làm từ thiện. Ca sĩ của Black Eyed Peas luôn là người tiên phong trong các phong trào giúp phụ nữ tìm hiểu về ung thư vú.“Người phụ nữ của năm 2010” còn đang rất thành công với việc xây dòng nước hoa riêng mang tên Outspoken của thương hiệu Avon. Ông Bill Werde cho biết: Nữ ca sĩ Fergie đã lái con thuyền âm nhạc của mình vượt qua khó khăn và đạt được những thành công đáng kinh ngạc trong năm qua.Năm 2010, Fergie cùng nhóm nhạc của mình đã đi lưu diễn khắp thế giới với tour diễn mang tên Blackberry Presents: The E.N.D. Với tour diễn này, nhóm nhạc đã biểu diễn lại những bài nổi tiếng trong album gây tiếng vang The E.N.D ra mắt năm 2009 khi bán được 2,8 triệu bản ở Mỹ và trở thành album đầu tiên trong hai thập niên qua từng 5 lần có bài hát trong top 10 bảng xếp hạng đĩa đơn 100 bài hát hay nhất của Billboard. Buổi lễ tôn vinh nữ ca sĩ nữ duy nhất của nhóm Black Eyed Peas sẽ diễn ra sau vài ngày khi album thứ 6 của nhóm The Beginning và đĩa đơn đầu tiên của album này là The Time (The Dirty Bit) chính thức phát hành tại Mỹ.Sự nghiệp âm nhạc của Fergie phải kể đến album The Dutchess ra mắt hồi năm 2006. Album solo này nhanh chóng giành được vị trí cao nhất của cả 3 hạng mục trong Hot 100 Billboards. The Dutchess còn là album đầu tiên do một nữ ca sĩ trình diễn có tới 5 đĩa đơn lọt vào top 10 Billboard từ năm 1990 đến nay.