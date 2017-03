FPT xuyên tạc “Tuyên ngôn độc lập”

Đây là một cuốn sách được in đẹp với giấy trắng tinh, bìa cứng và dày tới 486 trang nhằm giúp mọi người có cái nhìn đa diện về FPT, từ lịch sử hình thành, những thành tựu của FPT, chân dung những yếu nhân của tập đoàn này cho đến những “tác phẩm” “cây nhà lá vườn” của họ và người ta đọc được những điều giật mình.

Ở phần FPT truyện có bài viết “Tuyên ngôn của những con dân FHO” của tác giả Vũ BM - Thịnh HD. “Tác phẩm” này được mở đầu như sau:

“Hỡi đồng bào HO!

Tất cả mọi đội bóng đều có quyền bình đẳng, thể thao đã cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được đá bóng, quyền tự do mua bán cầu thủ và quyền được vô địch!”.

Lời bất hủ ấy được quy định rõ ràng trong điều lệ số 1309 của FIFA. Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là: Tất cả các đội bóng ở FPT khi thành lập đều có quyền bình đẳng, quyền họp báo và được sung sướng mỗi khi hạ gục đối thủ.

Thế mà mấy năm nay, các chi nhánh cậy thế người đông như quân Mông, tuyển chọn những cầu thủ với thể hình như võ sĩ quyền anh để đàn áp, chèn ép HO ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo, chính nghĩa và tinh thần thể thao: Vui là chính!”...

Và kết như thế này:

“Một đội bóng từng phải gom 6 bộ phận mới đủ quân, đã có lúc một cầu thủ U40 tuổi vẫn thi đấu hết mình trong trận khai mạc, một đội bóng dù chưa có trang phục đồng bộ nhưng vẫn có đội cổ vũ rất chuyên nghiệp. Đội bóng đã gan góc, anh hùng vượt qua tất cả các hạt giống, đội bóng ấy phải được vinh danh, đội bóng đó phải được hâm mộ!

Vì những lí lẽ trên, chúng tôi, đội bóng của HO trịnh trọng tuyên bố rằng:

HO có quyền chiến thắng và đoạt chức vô địch, và sự thật là chúng ta đang là đương kim vô địch. Mùa giải 2008, toàn bộ nhân dân HO, từ cầu thủ tới người hâm mộ quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, chức vụ và tiền bạc để tiếp tục chiến thắng và giữ cho được chiếc cúp vô địch ấy”.

Đọc những dòng này, bất cứ ai cũng nhận ra nó được “chế” từ bản “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chủ tịch. Tuy rằng bản xuyên tạc này chỉ nói về bóng đá và ngôn từ cũng được viết... phải chăng, chứ không thô thiển và bậy bạ như những “tác phẩm” chế “made in FPT” khác, nhưng chắc chắn, nhiều người sẽ phẫn nộ khi biết điều này. Bởi “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chủ tịch là thiêng liêng. Biết bao xương máu của cha ông đã đổ xuống để có ngày độc lập, để bản Tuyên ngôn độc lập ấy được vang lên. Vậy nên bất cứ sự xúc phạm nào, dù là nhỏ nhất tới bản Tuyên ngôn độc lập ấy, cũng sẽ làm người ta đau lòng, đặc biệt là các cựu chiến binh, những mẹ Việt Nam anh hùng, những người vợ, người con của liệt sĩ.

Bên cạnh bài viết xuyên tạc tác phẩm “Tuyên ngôn độc lâp” của Hồ Chủ tịch, trong cuốn sách này, người ta còn thấy bài thơ có tiều đề “Hà Nội, niềm tin và hi vọng” mà FPT đàng hoàng in dòng chữ “Nguyên tác: Phan Nhân”. Phạm Quang Thọ - FHR đã biến tác phẩm nối tiếng của nhạc sĩ Phan Nhân thành:

“Rồi một hôm bỗng nghe kinh hoàng,

Nhà họ F ban ra C15

Đường lộng gió nhưng ta ra mồ hôi

Nghe tiếng cười tim ta luôn sầu đau”...

Nhạc sĩ Phan Nhân đã sáng tác nên bài ca tuyệt vời “Hà Nội, niềm tin và hy vọng” bằng ánh sáng của tâm hồn Việt Nam anh hùng, của tình yêu Hà Nội thiết tha, trong những ngày ông ăn cơm vắt, ngủ giữa Hà Nội bom đạn của trận chiến 12 ngày đêm và cùng những người con Thủ đô chiến đấu chống lại đế quốc Mỹ, không nghĩ đến mạng sống của chính mình. Chắc chắn nhạc sĩ Phan Nhân sẽ rất buồn nếu biết niềm tự hào của ông được chế thành... nỗi buồn vì bị giảm lương, giảm biên chế.

Điều đáng nói là cuốn sách này không chỉ lưu hành nội bộ như cuốn “Văn hóa STC” hay trên web của FPT mà được in thành sách, được cấp giấy phép xuất bản số 429/QĐ-XB do Nhà xuất bản Hồng Đức cấp phép ngày 28/8/2008 và được in tới 4.000 bản. Theo TTTĐ biết, những cuốn sách này được đem tặng rộng rãi và nó còn được chuyển ra nước ngoài để tặng. Bạn bè thế giới nghĩ gì khi đọc hai “tác phẩm” trên ở một cuốn sách được cấp phép xuất bản đàng hoàng?