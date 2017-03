Fun. thắng lớn tại lễ trao giải Grammy lần thứ 55

Vinh dự lớn còn lại của Grammy 2013 là “Ghi âm của năm” được trao cho ca khúc nổi tiếng “Somebody That I Used to Know” của nghệ sĩ Gotye song ca cùng Kimbra.



Được tổ chức tại trung tâm nghệ thuật Staples, Los Angeles, Mỹ, Grammy là giải thưởng âm nhạc uy tín hàng đầu thế giới được tổ chức thường niên bởi Viện Thu âm nghệ thuật và Khoa học quốc gia Mỹ. Mỗi năm giải Grammy thường đem tới những sắc màu mới và những nghệ sĩ tiêu biểu, với ví dụ điển hình năm ngoái là Adele.



Khi đó diva của nước Anh đã ẵm tới 6 máy quay đĩa vàng (giải Grammy) trong đó có đủ các giải lớn nhất là Album, Bài hát và Ghi âm của năm, song Grammy năm nay đã chia đều giải thưởng hơn cho các nghệ sĩ và không còn sự thống trị tuyệt đối như Adele 2012.



Những người hạnh phúc nhất trong lễ trao giải vừa được diễn ra ngày 10/2 (sáng 11/2 theo giờ Việt Nam) có lẽ là nhóm nhạc indie fun. đến từ New York. Chỉ mới một năm trước còn hiếm người biết tới họ là ai, song tới mùa hè cả thế giới đã say mê giai điệu “We Are Young” và giờ đây họ đã có 2 giải Grammy trên tổng số 6 đề cử. Vượt qua những ca khúc cực kì thịnh hành như “Call Me Maybe” (Carly Rae Jepsen), “Stronger” (Kelly Clarkson), bản hit “We Are Young” đã nhận được giải ca khúc của năm.



Nhóm fun. giành 2 giải trên tổng số 6 đề cử (Nguồn: AFP)



Giải thưởng “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất” cũng là phần tưởng thưởng xứng đáng cho fun. và đem lại nụ cười rạng rỡ cho bốn chàng trai nhóm nhạc khi lên bục nhận giải từ Katy Perry. Những người còn lại được đề cử trong hạng mục này như rapper Frank Ocean, The Lumineers... hẳn cũng cảm thấy đôi chút an ủi khi ngôi sao Katy Perry có lời an ủi: “Nếu bạn không chiến thắng ở giải thưởng này thì cũng đừng quá buồn, bởi trước đây tôi thậm chí còn chưa bao giờ được đề cử cơ”.



Có 2 hạng mục thường khiến người hâm mộ âm nhạc cảm thấy khó phân biệt là “Ca khúc của năm” và “Ghi âm của năm”. Sự khác biệt cơ bản là giải Ca khúc được dành để tôn vinh nhạc sĩ, còn giải Ghi âm mới là thứ ngợi ca nghệ sĩ và nhà sản xuất. Và giải thưởng cao quý này đã được trao cho nghệ sĩ người Bỉ Gotye, người đã có một năm đột phá, với ca khúc “Somebody That I Used to Know” song ca cùng Kimbra.



Đây là một trong những bài hát được ưa thích nhất năm qua, từng đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ, Anh, Australia và 23 nước khác, bán được 13 triệu đĩa đơn và là một trong những ghi âm kĩ thuật số bán chạy nhất mọi thời trên Itunes.







“Somebody That I Used to Know” là Ca khúc của năm (Nguồn: AFP)



Video ca khúc trên YouTube đã thu hút gần 400 triệu lượt người xem (ngay cả bản cover của nhóm Walk off the Earth cũng có tới 150 triệu người xem) – minh chứng rõ ràng nhất cho sức hút của ca khúc buồn da diết về tình yêu này.



Grammy trên là giải thứ ba mà Gotye nhận được sau những giải Màn trình diễn đôi/song ca và Album nhạc Alternative xuất sắc nhất với “Making Mirrors”. Được Prince trực tiếp trao giải, anh xúc động nói sau cánh gà: “Tôi là fan cuồng nhiệt và lớn lên với âm nhạc của Prince. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ giành chiến thắng. Có quá nhiều nghệ sĩ tài năng với âm nhạc tuyệt vời. Mọi thứ thật đáng kinh ngạc.”



Khoảnh khắc được chờ đợi nhất lễ trao giải đã diễn ra khi Adele – người đoạt giải năm ngoái – đứng lên bục để đọc tên người chiến thắng giải “Album của năm”. “Họa mi nước Anh” cũng là người nhận giải thưởng đầu tiên của Grammy 2013 cho “Trình diễn nhạc pop xuất sắc nhất” cho “Set Fire To The Rain”.







Adele tiếp tục tỏa sáng với giải trình diễn pop (Nguồn: AFP)



Đánh bại những "El Camino" của The Black Keys, "Some Nights" của fun., "Channel Orange" của Frank Ocean và "Blunderbuss" của rocker Jack White, “Babel” với những khúc dân ca được thổi hồn rock của Mumford & Sons đã được trao giải “Album của năm”.



Trong 2 năm liền vừa qua, nhóm nhạc xứ sương mù này đều được đề cử Grammy, bao gồm cả “Ghi âm của năm” tại Grammy 2012 song chỉ tới đêm 10/2, họ mới có được chiếc máy quay đĩa vàng đầu tiên. Bên cạnh giải Album, ban nhạc này còn nhận Grammy cho Video âm nhạc dài xuất sắc nhất cho “Big Easy Express”.



Quá xúc động, trưởng nhóm Marcus Mumford đã chia sẻ: “Thật là quá tuyệt khi mà thần tượng của bạn Eddie Vedder cũng từng nghe về bạn” và ... văng tục, khiến đài truyền hình buộc phải cắt ngay. Trước khi xuống bục, thành viên Winston còn kịp gửi lời cảm ơn tới Adele đã đem lại niềm vui cho họ và khen “cô rất đẹp đêm nay”.



Một số giải thưởng phụ khác như “Trình diễn solo nhạc đồng quê” được trao cho “Blown Away” của Carrie Underwood, “Trình diễn solo Pop xuất sắc” thuộc về “Stronger” của Kelly Clarkson và “Trình diễn rock xuất sắc” cho “Lonely Boy” của The Black Keys.





Tại lễ trao giải Grammy lần thứ 55 này, rapper LL Cool James được chọn làm người dẫn chương trình, song dấu ấn của anh quá mờ nhạt bởi các nghệ sĩ khác đều tự giới thiệu phần trình diễn. Mở màn cho Grammy 2013 là “công chúa nhạc đồng quê” Taylor Swift với ca khúc ăn khác “We’re Never Ever Getting Back Together” với phần mùa phụ họa đầy ấn tượng.



Đáng chú ý hơn, cô nàng này còn dùng giọng Anh khi hát câu điệp khúc: “Chúng ta sẽ không bao giờ quay lại với nhau đâu”, như một cách ám chỉ mối tình gần nhất với Harry Styles – ca sĩ của boyband Anh quốc One Direction.



Ca sĩ Frank Ocean là một cái tên đáng chú ý năm qua và anh được trao giải Grammy cho “Trình diễn rap” và “Album đô thị đương đại xuất sắc nhất”. Ngôi sao này mới đây đã có vụ gây gổ với Chris Brown (người tay trong tay với Rihanna tại Grammy 2013) và điều đó lí giải tại sao khi cả sân khấu Staples đứng dậy vỗ tay cho Ocean thì Brown vẫn ngồi yên. Bạn gái vừa quay lại của Brown là Rihanna đã mặc trang phục đầy quý phái, khác với vẻ sexy thường lệ, để lên sân khấu trình diễn bản hit “Stay” cùng Mikky Ekko.



Sang trọng, lịch lãm là tông chủ đạo của trang phục Grammy 2013, khi ban tổ chức đã gửi thông cáo yêu cầu các nghệ sĩ ăn mặc kín đáo khi dự giải nhằm tránh sự cố khi tường thuật trực tiếp. Không chỉ Rihanna mà nhiều nghệ sĩ khác cũng tuân thủ chặt chẽ điều này, khi Bruno Mars hay Justin Timberlake xuất hiện với bộ dạng như những quý ông.



Timberlake có sự tái xuất vô cùng ấn tượng với mái tóc, bộ vest hào hoa để song ca “Suit & Tie” cùng Jay-Z, trong khi Bruno Mars cùng Sting, Rihanna bất ngờ hợp ca trên sân khấu để tri ân huyền thoại âm nhạc quá cố Bob Marley. Phần trình diễn này khiến khán giả vô cùng phấn khích, và ngay cả nữ diễn viên Nicole Kidman cũng đứng dậy nhún nhảy.



Song tuyệt vời nhất đêm trao giải có lẽ phải là phần song ca “The A-Team” giữa hai ngôi sao một già một trẻ tới từ Anh. “Lão làng” Elton John chơi piano trong khi Ed Sheeran cầm guitar biểu diễn bản hit của anh khiến toàn khán phòng phải lặng đi lắng nghe.



Ở bên ngoài thảm đỏ, sự kiện gây chú ý nhất có lẽ là chiếc váy đen hở chân “kiểu Jolie” của Jennifer Lopez. Khi bị cánh phóng viên cho là quá sexy, không hợp với Grammy thì J.Lo đã trả lời: “Họ có nói gì về khoe chân đâu. Tôi đã là một cô gái ngoan nãy giờ mà, tôi chỉ khoe một chút vai và chân thôi.”