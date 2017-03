Gã thương hồ mơ làm nghệ sĩ

Cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” năm nay diễn ra hào hứng bởi sự đọ sức giữa những giọng ca chân quê đến từ ruộng đồng sông nước và những thí sinh là diễn viên chuyên nghiệp. Chung cuộc, phần thắng nghiêng về nhóm “chân quê” bởi thắng lợi tuyệt đối của Võ Thành Phê - một anh lái xà lan - đã chiếm hết những giải cao nhất của cuộc thi do hội đồng nghệ thuật, đại diện báo chí lẫn khán giả bầu chọn!

Điều này không bất ngờ vì ngay từ đầu giải, Võ Thành Phê đã trở thành hiện tượng - như Lê Văn Gàn ở mùa giải trước - bởi chất “quê” đậm đặc đi kèm một giọng ca vừa mạnh mẽ vừa mượt mà. Anh thí sinh lái xà lan này gây cảm tình đến mức đêm chung kết cuộc thi vào tối 20-11, ngoài gia đình, có hơn 60 người là họ hàng gần xa, láng giềng từ Cần Giuộc, Long An thuê xe lên TP.HCM ủng hộ anh. Thậm chí có những hàng xóm của Phê lên ủng hộ nhưng không vô được khán phòng vì không có vé, đành ấm ức về phòng trọ của anh xem trực tiếp qua truyền hình...

“Gã lãng tử của sông nước” làm Trương Chi

Đêm thi đó Võ Thành Phê bị bệnh, phải uống rất nhiều thuốc, chất giọng bị ảnh hưởng phần nào, anh còn tưởng mình không đủ sức khỏe để thi. Vậy nhưng khi bước ra sân khấu, Phê như chẳng biết đến cuộc thi, ban giám khảo, khán giả, anh nhập tâm ca hát hồn hậu.

Giọng anh cứ hào sảng, khoáng đạt vang vọng, có luyến láy cũng chơn chất tự nhiên chứ không biết kềm câu, nhả chữ kỹ thuật như những thí sinh khác đang là diễn viên. Cách Phê diễn cũng thế, không nhiều chi tiết, không có sự nhấn nhá tâm lý, tính cách đặc biệt. Song chính cách ca diễn mộc mạc mà nhiều say đắm trong lời ca tiếng hát của Phê đã tạo ra một nhân vật Trương Chi có hồn và gần gũi với người xem.

Có lẽ vì chàng Trương Chi ngày xưa với nghề đánh cá cùng sự say mê gửi hồn vào tiếng sáo có những điều rất gần với con người thật của Võ Thành Phê. Sinh năm 1979, song Phê đã có hơn 15 năm mưu sinh bằng nghề sông nước, bây giờ là nghề lái xà lan đi mua bán và vận chuyển thuê hàng hóa trên sông. Niềm say mê vọng cổ của Phê cũng có thể ví như những đắm say của anh Trương Chi gửi vào tiếng sáo. Thế nên khi nhận xét về Võ Thành Phê, nghệ sĩ Diệp Lang đã dùng từ “gã lãng tử của sông nước” để chỉ anh và bảo anh đã ca diễn vai Trương Chi thật vừa vặn.

Cũng đêm thi đó, không một lần nhìn xuống ban giám khảo và khán giả, Phê gắn chặt mắt mình vào tờ giấy ghi lời bài ca cổ bắt thăm trúng và hát với tất cả sự tập trung. Anh đã vượt qua phần thi khó khăn này một cách êm ả, không rớt nhịp, lạc hơi mà còn có những câu lên xuống vọng cổ khá mượt mà, độc đáo. Trước Phê, hai thí sinh khác đang là diễn viên cải lương chuyên nghiệp đã thể hiện phần thi “ú tim” này - lời của nghệ sĩ Diệp Lang - không được suôn sẻ lắm. Vậy nên, nếu biết Phê chỉ học ca vọng cổ bằng việc nghe băng đĩa sẽ càng thấy rõ niềm say mê vọng cổ, cải lương của chàng trai quê.

Đời thương hồ và giấc mơ nghệ sĩ

Ít ai biết giải “Chuông vàng vọng cổ” lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2006 với tên gọi cuộc thi “Ngôi sao vọng cổ truyền hình”, Võ Thành Phê cũng là một thí sinh, song chỉ đậu đến vòng 50 người. Chẳng hề nản chí, anh chàng thi rớt quyết tâm sẽ thi tiếp tục bởi giấc mơ làm nghệ sĩ luôn nung nấu trong lòng.

Từ hồi còn nhỏ xíu cậu bé Võ Thành Phê đã rất mê cải lương và mơ được làm nghệ sĩ. Phê mê nhất giọng ca Minh Cảnh, Minh Vương, Thanh Tuấn. Cậu bé học ca vọng cổ bằng cách nghe đài hay nghe băng cassette rồi nhập tâm tự ca theo.

16-17 tuổi, được mấy anh hàng xóm khen có giọng, rủ theo đoàn hát, Phê tính khăn gói lên đường nhưng thương gia đình quá nghèo, Phê đành “ém” ước mơ, chọn nghề đi ghe để phụ má tiền chợ.

Đời thương hồ rày đây mai đó, mỗi lần ghe cập bến chợ nào, Phê lại lên bờ tìm đến các quán tài tử ca hát. Nghe tin có đoàn hát đang diễn ở gần đó là anh thương hồ mua vé đi xem cho bằng được. Những lúc lênh đênh theo ghe, Phê vẫn thường gửi nỗi say mê ca hát vào câu vọng cổ vang vang trên sông. Bây giờ nghề sông nước đã cho Võ Thành Phê một gia đình riêng với ba con nhỏ, một điều kiện kinh tế khá vững với nghề lái xà lan song ước mơ làm nghệ sĩ vẫn canh cánh trong lòng.

Vậy là Phê giấu mọi người, “trốn” đi thi. Lúc đầu do tự học, nhịp nhàng không vững, chưa biết chọn bài ca, Phê “rớt thê thảm” ngay từ vòng đầu. Năm 2007, tham gia cuộc thi “Giọng ca hay trên sóng phát thanh hằng tuần” của Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM, được một số nhạc sĩ trong đài kèm cặp, Phê giành giải nhất. “Thừa thắng xông lên”, Phê ghi tên tham gia “Chuông vàng vọng cổ”.

Mẹ và vợ mong Phê rớt

Hôm trước đêm chung kết “chuông vàng”, mẹ và vợ Phê nói đùa nhưng với tâm trạng thật “mong Phê thi rớt”. Họ sợ con và chồng mình thi đậu sẽ trở thành nghệ sĩ, sẽ phải sống xa gia đình.

Hỏi Phê có dám từ bỏ nghề sông nước để đi theo ước mơ làm nghệ sĩ, gã thương hồ cương quyết: “Tôi chắc chắn sẽ đi hát. Nhưng cái nghề sông nước đã nuôi nấng gia đình mình, cho mình nhiều thứ, mình đâu thể phụ rẫy. Tôi sẽ sắp xếp nhờ người em rể coi giúp việc làm ăn. Tôi nghĩ nghề đi hát cũng giống như cuộc sống thương hồ của tôi, cũng rày đây mai đó, gặp người này, người kia để giao tiếp mua bán, như mình gặp khán giả vậy. Tôi sẽ tìm thầy học thêm về ca diễn”.

Nếu thật gã thương hồ Võ Thành Phê quyết tâm làm nghệ sĩ thì đó đúng là một tin vui cho sân khấu cải lương. Từ lâu lắm rồi cải lương rất thiếu những giọng ca hay, chân phương và những con người thật sự nung nấu trong tim sự say mê nghề hát ở một nghệ sĩ chân chính hơn là say mê vẻ hào nhoáng từ ánh đèn sân khấu...