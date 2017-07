Gái ế 'chiếm' sóng truyền hình thực tế

Họ là những cô nàng đã mua sẵn nhẫn cưới, váy cưới, đặt cả sảnh cưới, bánh cưới mà vẫn chưa có… chú rể. Họ đại diện cho những phụ nữ bị cho là “ế” nhưng vẫn đang mải miết trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc.



Họ chính là đề tài để các chương trình truyền hình thực tế trên thế giới để tâm khai thác.

Chiến dịch săn chồng

Cô nàng đầu tiên là Amy, 40 tuổi, đang muốn cưới chồng càng sớm càng tốt. Cô nàng chia sẻ rằng trước đây mình có thân hình quá mũm mĩm, giờ đã giảm được 40 ký và chi hẳn 10 ngàn đô đi phẫu thuật thẩm mỹ. Amy cũng đã chuẩn bị nhẫn cưới, thuê chuyên viên tư vấn hôn nhân mỗi tháng hết 400 đô, tất cả cho một cuộc tấn công tổng lực mang tên: Săn chồng!

Ashley, 43 tuổi, người dành rất nhiều tiền đi du lịch khắp nơi để kiếm đàn ông. Một tháng trước, cô nàng quen và cảm mến một anh chàng, cảm thấy cần phải “cưới ngay kẻo lỡ”. Thậm chí, nàng ta đã đặt trước sảnh cưới tại một nhà hàng quen biết.

Paige, hơn 40 tuổi, là diễn viên hài. Cô ấy đã cưới chồng được 17 năm và sau đó trở thành nạn nhân của câu chuyện “tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân”. Hiện tại, Paige đang trên hành trình hẹn hò online để mở ra một trang mới cho cuộc đời mình.

Những cô nàng kể trên xuất hiện trong hai chương trình truyền hình thực tế của TLC: Chiến dịch săn chồng (Husband Hunter) và Lướt qua là yêu (Love at first swipe). Các chương trình này vừa ra mắt vào đầu tháng 7 trên kênh Her Voice.



Cảnh trong show Lướt qua là yêu.

Trong đó, Chiến dịch săn chồng tập trung vào việc chia sẻ cuộc sống, tình cảm, mong muốn của các cô gái. Họ với những câu chuyện vô cùng hài hước, lối suy nghĩ trẻ trung, năng động, chắc chắn sẽ truyền cho người xem một nguồn năng lượng tích cực và cảm hứng “hành động” cho các chị em cùng cảnh ngộ.



Còn Lướt qua là yêu là một chương trình tư vấn cho chiến lược hẹn hò online. Không chỉ kể câu chuyện về các nhân vật tham gia, Lướt qua là yêu còn phân tích những sai lầm của các cô nàng thể hiện qua các profile cá nhân, hình ảnh đại diện. Ngoài ra, các chuyên gia cũng đưa ra những sự tư vấn cần thiết về phong cách thời trang, kiểu tóc, thậm chí là cách nói chuyện như thế nào để trông thật duyên dáng.

"Gật đầu đi cô dâu"

Trong nhóm các show của TLC ra mắt vào tháng 7 này trên Her Voice còn có hai chương trình mới với hai phong cách khác nhau: Gật đầu đi cô dâu (Say yes to the dress) và Gia đình bất trị (Family S.O.S).

Gật đầu đi cô dâu là một trong những chương trình thế mạnh của TLC khi tập trung khai thác chủ đề về cô dâu - váy cưới, những tình huống thú vị xung quanh việc lựa chọn váy cưới. Chương trình này hứa hẹn sẽ tiếp nối mạch thành công của Thách thức cô dâu, show về váy cưới đã phát hành hồi tháng 5 trên Her Voice.



Cảnh trong chương trình Chiến dịch săn chồng.

Chương trình còn lại của TLC ra mắt đợt này chính là Gia đình bất trị. Không hài hước như Chiến dịch săn chồng hay lộng lẫy như Gật đầu đi cô dâu, Gia đình bất trị lại thấm đẫm tâm sự khi phơi bày những mảng tối trong cuộc sống gia đình. Đó là những mâu thuẫn, bất hòa, những xung đột tưởng như không bao giờ hóa giải nổi. Gia đình bất trị đã đưa tất cả những bí mật đó ra ánh sáng và tìm cách hòa giải để giúp các gia đình gắn kết trở lại.



Với chương trình này, có thể bạn sẽ không có những tiếng cười sảng khoái, nhưng chắc hẳn đằng sau mỗi câu chuyện là cả bài học quý giá, bài học về sự sẻ chia, cảm thông để mỗi gia đình thực sự là một tổ ấm.